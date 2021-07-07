Угода між Україною та Китаєм: Зеленському соромно зізнаватися про таку перемогу?

«Ковідний фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула

Що ви там постійно нам розказуєте про суб’єктність, Володимире Олександровичу?

Колись мені довелося побувати в африканській Замбії. Перше, що я побачив, вийшовши зі старенького обшарпаного аеропорту, так це «велике будівництво» нового терміналу китайськими підрядчиками за китайські кредити.

Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен з крісел не знімали) китайських авто, куплених у Китаю за китайські гроші. В обмін за це Китай отримав доступ до надр Замбії, а також цілковитий вплив на політичне керівництво країни.

І так у багатьох країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де корумпована верхівка ласо приймає дешеві китайські гроші, навіть не помічаючи, як повністю віддає свою країну у сфери китайського впливу. Зараз ці країни у всіх міжнародних організаціях (від ООН до ІКАО) голосують, виходячи виключно з інтересів Китаю.

Вчора стала відомою інформація, що уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове «велике будівництво», читай – піар-кампанію Зеленського. І корупційну годівничку для його оточення. Бо «ковідний фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула.

При чому, про угоду з Китаєм публічно оголосили лише через тиждень після підписання і лише після витоків інформації у ЗМІ. Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут – повна тиша. Мабуть соромно зізнаватися про такі перемоги.

Нагадаю також, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії. Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис. Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин.

Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною.

Що ви там постійно нам розказуєте про суб’єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб’єктність рівня Замбії.

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