«Не треба верещати, коли я говорю»: Верещук і Шуфрич поскандалили в прямому ефірі

Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати»

Депутати від «Слуги народу» Ірина Верещук і від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі токшоу на телеканалі «Україна 24».

Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати».

«Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю», – заявив Шуфрич.

У відповідь Верещук закликала колегу поводитися коректно.

«Просто візьміть себе в руки і не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю», – відповіла «слуга».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.

До слова, у червні «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.