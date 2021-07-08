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    «Не треба верещати, коли я говорю»: Верещук і Шуфрич поскандалили в прямому ефірі

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    Депутати Ірина Верещук і Нестор Шуфрич влаштували перепалку - «Не треба верещати, коли я говорю»: Верещук і Шуфрич поскандалили в прямому ефірі
    Депутати Ірина Верещук і Нестор Шуфрич влаштували перепалку

    Скріншот з токшоу на телеканалі «Україна 24»

    Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати»

    Депутати від «Слуги народу» Ірина Верещук і від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі токшоу на телеканалі «Україна 24».

    Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати».

    «Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю», – заявив Шуфрич.

    У відповідь Верещук закликала колегу поводитися коректно.

    «Просто візьміть себе в руки і не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю», – відповіла «слуга».

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.

    До слова, у червні «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.

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    Теги: телебачення депутат скандал Нестор Шуфрич партія Слуга народу Ірина Верещук
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    «Не треба верещати, коли я говорю»: Верещук і Шуфрич поскандалили в прямому ефірі