ЛГБТ-скандал у мережі. Китайська соцмережа WeChat видалила десятки акаунтів

Видалення спровокували хвилю онлайн-підтримки ЛГБТ-спільноти

Популярна китайська платформа WeChat видалила десятки ЛГБТ-акаунтів, викликавши протести серед студентської спільноти. Про це повідомляє BBC

За інформацією видання, акаунтами керували, переважно, студенти університетів. Інцидент стався увечері 6 липня і викликав побоювання з приводу посилення контролю над гей-контентом.

Видалення спровокували хвилю онлайн-підтримки ЛГБТ-спільноти, багато хто просив студентські групи «триматися» і «не здаватися». Але частина привітала цей крок, заявивши, що «вже час».

Китай декриміналізував гомосексуальність у 1997 році, але ЛГБТ-спільнота продовжує стикатися з дискримінацією в країні. 7 липня щонайменше дві студентські ЛГБТ-групи виступили з заявами у відповідь на видалення своїх облікових записів у WeChat, зокрема видалення всіх їх попередніх повідомлень.

Групи відомі тим, що виступають за ЛГБТ і гендерну рівність, а також надають підтримку студентам у кампусі.

«Наша діяльність не припиниться через закриття. Навпаки, ми сподіваємося використовувати цю можливість, щоб почати знову, приділяючи особливу увагу гендерним питанням і суспільству, а також виявляючи мужність і любов», – заявило Суспільство Чжіхе Фуданьського університету у Шанхаї.

Тим часом компанія Wudaokou Purple з Університету Цінхуа (Пекін) заявила, що, хоча вона «озчарована»тим, що її «оки наполегливої роботи»були «палені» це тільки зблизило їх.

Держдепартамент США заявив журналістам, що «стурбований»тим, що облікові записи були видалені, коли вони «росто висловлювали свою думку, здійснюючи своє право на свободу вираження та свободу слова» Але деякі китайські користувачі соціальних мереж погодилися з кроком.

Нагадаємо, у столиці Грузії Тбілісі відбувається акція підтримки ЛГБТ-спільноти. А паралельно з нею поряд влаштували протест її противники. Під час цього сталися сутички між прихильниками ЛГБТ-руху та радикалами, внаслідок яких у бік учасників акції полетіло каміння.