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    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)

    Українці, як завжди, показують чудове почуття гумору - Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Українці, як завжди, показують чудове почуття гумору
    джерело: соцмережі

    Дякуємо ЗСУ! Українцям були потрібні хороші новини

    Поки офіційна Москва заперечує досягнення українських військових, мовляв, крейсер «Москва» втонув самотужки, українці просто тішаться з факту кораблетрощі.

    Як відомо, крейсер «Москва» 24 лютого брав участь у захопленні острова Зміїний. Тобто, можна сміливо стверджувати, що російський воєнний корабель таки пішов туди, куди йому вказали.

    Інтернет вже заповнили дотепні коментарі та фотожаби.

    «Главком» зібрав реакцію соцмереж:

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    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)
    джерело: соцмережі

    Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.

    Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

    За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

    Читайте також: «Москва» згоріла. Що відомо про ракетний крейсер, в який влучили українці
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна інтернет українці корабель Україна окупація #stoprussia
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    Спалення «Москви». Реакція соцмереж (фото)