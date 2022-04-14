«Москва» підтвердила, що згоріла

На ракетному крейсері РФ, підбитому ЗСУ, сталася пожежа

Міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва», який 13 квітня ЗСУ підбили ракетами «Нептун».

У Міноборони Росії поінформували, що внаслідок пожежі на ракетному крейсері «Москва» «здетонував боєприпас».

Корабель зазнав серйозних пошкоджень. Екіпаж судна евакуювали.

Однак про причини спалаху на борту окупанти не повідомили. Вони «встановлюються», кажуть у відомстві.

Нагадаємо, 13 квітня ввечері було завдано ракетного удару по російському крейсеру «Москва».

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

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