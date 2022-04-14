Стало відомо, де ховався Медведчук. Фото 700-метрового маєтку

Віктор Медведчук переховувався у триповерховому будинку, вартість оренди якого складає $13 тис.на місяць

Голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук перебував у Києві, в районі Протасового яру

Оголошення про оренду будинку за адресою Яслінська, 11в, вказаною охоронцем Медведчука, можна знайти на сайті dom.ria.com.

На цей момент будинок, який розташований у Солом’янському районі столиці, не здається – вказано, що він «уже куплений або зданий в оренду».

У триповерховому цегляному будинку, згідно із оголошенням, шість кімнат. Житлова площа будинку – 299 м2, загальна – 772,1 м2.

Крім власне кімнат всередині приміщення, обійстя має невеличку територію з газоном, місцем для барбекю та терасою.

Будинок частково автономний, оскільки вода подається із скважини глибиною 165 метрів, також на території є дизельний генератор. Опалюється будинок двома котлами – газовим та твердопаливним.

Загальна площа обійстя 7 соток.

Вартість оренди цього будинку, вказана на сайті – $13 тис. на місяць. Крім того, власники вимагають додатково сплачувати за використані енергоресурси згідно показників лічильників та за опалення.

У оголошенні вказано, що власник дозволяє орендаторам тримати тварин, але перебував Віктор Медведчук у вказаному будинку сам чи з домашніми улюбленцями – достеменно невідомо.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

Охоронець Віктора Медведчука заявив, що Медведчук перебував на території будинку з кухарем та охороною, а формально це обійстя орендувала сімейна пара з Італії.