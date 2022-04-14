Росіяни можуть незаконно всиновити викрадених українських дітей – МЗС

Такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародні організації допомогти вжити заходів з повернення в Україну депортованих в Росію дітей, яких там можуть усиновити. Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС.

«У ході триваючої повномасштабної агресії Російської Федерації проти України російські окупанти продовжують, в порушення міжнародного права, вдаватися до неприпустимих дій – незаконного та насильницького переміщення громадян України, зокрема дітей, у т.ч. дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії Росії, через державний кордони нашої держави на територію Росії», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, у цьому контексті особливу стурбованість викликає інформація про намір Міносвіти РФ підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях – так званими «Л/ДНР» – «угоди», які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

«Спроби Кремля надати своїм злочинним діям на території України «законних» підстав є цинічним нехтуванням засадничими правилами і звичаями ведення війни та загальновизнаними правами людини.

Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації.

Такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, насамперед, відповідних міжнародних організації», – зазначили в МЗС.

Нагадаємо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

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