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    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея

    Власник такого вулику має можливість через прозору стінку спостерігати за розвитком колонії
    Створено бджолиний вулик в новому форматі. Він повинен полегшити спостереження за життєдіяльністю комах і зробити її більш доступною. До того ж така новинка може стати хітом в агропромисловості і екотуризмі. [GALLERY_BLOCK] Бджоли знаходяться в закритому багатокутньому коробі. Його передня стінка є прозорою, щоб власник мав можливість
    • Сьогодні, 13:25
    • Розсилка
    Вулик нового формату
    Вулик нового формату

    Власник такого вулику має можливість через прозору стінку спостерігати за розвитком колонії

    Створено бджолиний вулик в новому форматі. Він повинен полегшити спостереження за життєдіяльністю комах і зробити її більш доступною. До того ж така новинка може стати хітом в агропромисловості і екотуризмі.

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    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея
    Створено унікальний вулик, який дозволяє бджолам жити в звичайному будинку. Фотогалерея

    Бджоли знаходяться в закритому багатокутньому коробі. Його передня стінка є прозорою, щоб власник мав можливість спостерігати за розвитком колонії. Розробники цього вулику хотіли навмисно привернути увагу до даного виду комах. На їхню думку, нетрадиційний тип будинку для бджіл повинен виправдати всі надії.

    Джерело: trinixy.ru

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