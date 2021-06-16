Командир бойовиків «ДНР» за причетність до вбивств 20 українських воїнів отримав тюремний термін

Суд виніс заочний вирок, оскільки обвинувачений з 2014 року переховується на непідконтрольній Україні території

Шевченкіський районний суд Чернівців заочно визнав винним командира взводу «бригади Восток» «Донецької народної республіки» Андрія Воронова у створенні терористичної організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 червня.

За матеріалами справи обвинувачений з 2014 року і до цього часу бере участь в бойових діях проти Збройних сил України на території Донецької області. Зокрема, Воронов причетний до підбору, перевірки та зарахування військовослужбовців до штату незаконного збройного формування «ДНР», здійснює контроль за їхнім пересуванням, організовує та координує дії підрозділів у бойових діях проти української армії на ділянці лінії зіткнення. Крім цього, бере участь в організації і підготовці диверсійно-розвідувальних груп, які проводять розвідувальну та підривну діяльність в зоні проведення антитерористичної операції.

Слідство з’ясувало, що влітку 2014 року бойовик Воронов брав участь у боях між українською армією та проросійськими терористичними угрупуванням в складі бригади «Восток» під Савур-Могилою Донецької області, в ході яких загинули близько 20 українських військових. Також обвинувачений чинив опір українській армії у боях поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски та міста Авдіївка Донецької області, в результаті яких загинули та були поранені військовослужбовці ЗСУ.

Суд стверджує, що обвинувачений обізнаний з тим, що стосовно нього відкрито кримінальне провадження, але протягом тривалого часу переховується від органів досудового розслідування та перебуває в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

У суді свідчення проти Андрія Воронова дали колишні бойовики «ДНР». Так, одна із них заявила, що у підпорядкуванні обвинуваченого було близько сотні людей. Він постійно мав собі зброю: автомат Калашнікова, пістолет Макарова, гранати. Одного разу вона бачила його з кулеметом.

У підсумку суд дійшов висновків про доведеність вини обвинуваченого; він усвідомлював, що «ДНР» та інші незаконні збройні формування діють на території України саме як терористичні організації, вчиняють терористичні акти, захоплюють будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивають людей, протидіють та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції.

Суд зауважив, що термін відбуття покарання для обвинуваченого варто рахувати з моменту його затримання.