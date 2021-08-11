Мураєв визнав, що Донбас контролює Росія та пропонує домовлятися з ватажком «ДНР» (відео)

Мураєв додав, що « США використали Україну як інструмент проти Росії »

Мураєв признає, що персонажі на зразок Пушиліна не мають ніякої суб’єктності

Проросійський український політик, власник телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв змінив свою риторику щодо війни на Донбасі. Зокрема він визнав, що Донбас повністю залежить від Росії: енергетично й фінансово. Про це Мураєв заявив на телеканалі «Наш».

Водночас Мураєв звинуватив у такій ситуації Україну. Мовляв, ми самі винні, що Росія здійснює військову агресію.

«Нам, українцям, має бути цікаво закінчити війну будь-яким чином. Хто винен, будемо розбиратися потім», – сказав він.

Також Мураєв продовжив: «Ви ж розумієте, хто контролює Донбас? Ті, у кого в руках зброя. Скажіть, а що заважає з ними говорити в публічному просторі? А ми хочемо знати, чого хочуть ті, у кого в руках зброя. Я хочу знати, чого хоче Пушилін та інші».

Тобто Мураєв визнав, що персонажі на зразок Пушиліна не мають ніякої суб’єктності, Донбас контролює Росія, але переговори він пропонує вести з ватажком «ДНР», який є маріонеткою РФ.

Також Мураєв додав, що США використали Україну як інструмент проти Росії: «Чим більше загострюється наш конфлікт, тим більше санкцій».

Додамо, що росіяни ретельно приховують показники, які могли б продемонструвати рівень життя на Донбасі, аби ніхто не дізнався, до якої бідності вони довели ці міста. Але все-таки іноді якась інформація просочується. Відповідно стають зрозумілими масштаби тієї економічної катастрофи, до якої довели Донбас.

Читайте також: