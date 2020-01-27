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    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе

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    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе

    В мережі з'явилися знімки, на яких мексиканських дітей у віці від п'яти років навчають поводитися зі зброєю, щоб вони могли дати відсіч наркокартелям

    Фотографії маленьких дітей з гвинтівками в південно-західному штаті Герреро стали шоком для країни, яка все частіше звикає до тривожних новин після двох років рекордного рівня насильства.

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    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе
    У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе

    Ці світлини з'явилися всього за кілька днів після того, як місцеве наркоугруповання вбило 10 чоловік, а потім спалило частину їхніх тіл.

    зброя діти Мексика
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