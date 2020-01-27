У Мексиці дітей з п'яти років вчать поводитися зі зброєю, щоб вони могли захистити себе



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В мережі з'явилися знімки, на яких мексиканських дітей у віці від п'яти років навчають поводитися зі зброєю, щоб вони могли дати відсіч наркокартелям

Фотографії маленьких дітей з гвинтівками в південно-західному штаті Герреро стали шоком для країни, яка все частіше звикає до тривожних новин після двох років рекордного рівня насильства.

Ці світлини з'явилися всього за кілька днів після того, як місцеве наркоугруповання вбило 10 чоловік, а потім спалило частину їхніх тіл.