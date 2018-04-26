У Росії чиновники за допомогою фотошопу домалювали гумове покриття для тренажерів

Тренажери були встановлені прямо в бруд і будівельне сміття, хоча за кошторисами під ними має перебувати гумове покриття

В Росії чиновники виконали необхідний обсяг робіт за допомогою фотошопу. Це сталося в місті Білогірськ Амурської області, де повинні були облаштувати спортивний майданчик вартістю 2,1 мільйона рублів. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Тренажери були встановлені прямо в бруд і будівельне сміття, хоча за кошторисами під ними має перебувати гумове



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тренажери були встановлені прямо в бруд і будівельне сміття, хоча за кошторисами під ними має перебувати гумове покриття

В Росії чиновники виконали необхідний обсяг робіт за допомогою фотошопу. Це сталося в місті Білогірськ Амурської області, де повинні були облаштувати спортивний майданчик вартістю 2,1 мільйона рублів.

Тренажери були встановлені прямо в бруд і будівельне сміття, хоча за кошторисами під ними має перебувати гумове покриття. На сайті адміністрації проблему вирішили за допомогою фотошопу, завдяки якому гумове покриття просто домалювали на фото.

Джерело: trinixy.ru