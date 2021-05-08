Штормовий вітер та грози: прогноз погоди на 8 травня

Погода в Україні, 8 травня, буде дощовою у всіх областях, крім західних

Температура повітря у країні коливатиметься у межах +11...+22 градусів

У суботу, 8 травня, дощі в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків, до 9 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13°, сильний поривчастий вітер, до 9 м/с. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях – дощі. 9 травня потеплішає до +18°, 10 травня – до +22°.

У південних областях 8 травня буде дощ, вітер до 8 м/с. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18°.

На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17°, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

Прогноз погоди на 8 травня

У центральній та північній частині країни 8 травня прохолодно, +12…+14° вдень, дощі, південно-західний вітер до 7 м/с. 9-10 травня очікується потепління, ясна погода, у понеділок очікуються комфортні +17...+18°, без опадів.

У Києві в суботу, 8 травня, прохолодно, денна температура +12°, вітер західний до 8 м/с. 9 травня ненабагато тепліше, вдень +14°, але дощі припиняться і сонця буде більше. Справжнє тепло прийде на наступному тижні, в понеділок буде +17°, легкий вітерець.