Центр оборонних стратегій назвав кількість знешкоджених окупантів: цифра шокує

Наразі угруповання збройних сил РФ в Україні приблизно нараховує до 100 тис. осіб

Росіяни в Україні втратили вже третину боєздатного війська

За неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених. Про це повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, повідомляє НВ.

Він нагадав, що військо загарбника при вторгненні на 24 лютого нараховувало 145 тис. осіб наземної армії. За його словами, йдеться про 110 тис. солдатів Сухопутних військ і 35 тис. поліцейських сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Як зазначив Загороднюк, наразі угруповання збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тис. осіб.

Також колишній глава Міноборони зазначив, що на 6 березня втрати противника оцінюються в 11 тис. убитими і 30-35 тис. пораненими.

Нагадаємо, Росія задіяла вже 95% своїх сил – Пентагон.

Як повідомлялося, наступний тиждень стане переломним – військовий експерт.

Також стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні.

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