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    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)

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    Вода в річці стала коричневого кольору - Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)
    Вода в річці стала коричневого кольору
    Фото: Київський рибоохоронний патруль

    Проводяться лабораторні дослідження води річки Недра

    У річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

    На місці працювали працівники Управління Держрибагентства у Києві та Київській області.

    У ході обстеження виявлено загибель 300 екземплярів плітки. Зi слiв старости с. Недра та сільського мешканця, вода змiнила колiр увечері 30 травня, а вже зранку почала гинути риба.

    З метою встановлення причин та умов загибелі водних біоресурсів Київським рибоохоронним патрулем відібрано проби води та зразки водних біоресурсів у трьох місцях для проведення лабораторних досліджень іхтіопатологічною лабораторією Держрибагентства. Про результати буде повідомлено згодом.

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    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)
    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)
    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)
    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)
    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)
    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)

    Крім того, готуються листи до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Київської обласної державної адміністрації та Держрибагентства для відповідного реагування.

    Київський рибоохоронний патруль закликає громадян при виявлені явищ замору риби терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (099) 341-73-18.

    Як повідомлялося, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

    10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Кияни закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.

    У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку. Фахівці КП «Плесо» кажуть, що подібний скид був зроблений будівельною технікою, що працює поруч. Представникам будівельної компанії вручено акт-вимогу.

    Теги: екологія катастрофа Київщина річка риба
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    Екокатастрофа під Києвом: у річці з коричневою водою вимерла риба (фото)