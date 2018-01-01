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    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year

    Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року
    Усьоме пройшов фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year - і судді вже визначили переможців у всіх категоріях серед професійних фотографів та аматорів із 60-ти країн. [READ_MORE] У конкурсі беруть участь фотографії, зроблені під час подорожей в дикій природі. Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року.
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    Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року

    Усьоме пройшов фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year - і судді вже визначили переможців у всіх категоріях серед професійних фотографів та аматорів із 60-ти країн.

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    У конкурсі беруть участь фотографії, зроблені під час подорожей в дикій природі. Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року.

    Поки ж організатори опублікували роботи, які посіли перші місця в головних категоріях.

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    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
    Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year

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    Джерело: Укрінформ

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