Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year
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Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року
Усьоме пройшов фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year - і судді вже визначили переможців у всіх категоріях серед професійних фотографів та аматорів із 60-ти країн.
У конкурсі беруть участь фотографії, зроблені під час подорожей в дикій природі. Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року.
Поки ж організатори опублікували роботи, які посіли перші місця в головних категоріях.
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Джерело: Укрінформ