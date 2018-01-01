Визначено переможців міжнародного фотоконкурсу Outdoor Photographer of the Year

Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року

Усьоме пройшов фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year - і судді вже визначили переможців у всіх категоріях серед професійних фотографів та аматорів із 60-ти країн. [READ_MORE] У конкурсі беруть участь фотографії, зроблені під час подорожей в дикій природі. Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року

Усьоме пройшов фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year - і судді вже визначили переможців у всіх категоріях серед професійних фотографів та аматорів із 60-ти країн.

У конкурсі беруть участь фотографії, зроблені під час подорожей в дикій природі. Головного переможця назвуть у Бірмінгемі 17 березня 2018 року.

Поки ж організатори опублікували роботи, які посіли перші місця в головних категоріях.

Читайте також: Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії

Джерело: Укрінформ