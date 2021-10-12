Соратники Саакашвілі зібралися пікетувати посольство Грузії: дата і час

Посольство Грузії в Україні розташоване у Києві на бульварі Тараса Шевченка

Активісти нагадують, що наразі Саакашвілі є громадянином України

Рух нових сил Михайла Саакашвілі зібрався у середу, 13 жовтня, пікетувати посольство Грузії в Україні. Соратники Саакашвілі тим самим планують висловити «рішучий протест проти незаконного та несправедливого ув'язнення третього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України». Активісти нагадують, що наразі Саакашвілі є громадянином України.

«Єдиний успішний реформатор нашого регіону, він роками боровся за нас. Тепер ми поборемось за нього!», – кажуть соратники ув’язненого.

Пікет розпочнеться опівдні 13 жовтня на бульварі Шевченка у Києві.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі. Ясько зазначила, що у політика немає інтернету, йому не дозволяють користуватися телефоном, а також до нього не пускають соратників.

Нагадаємо, адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування.

До слова, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

Нещодавно прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото).



