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    Соратники Саакашвілі зібралися пікетувати посольство Грузії: дата і час

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    Посольство Грузії в Україні розташоване у Києві на&nbsp;бульварі Тараса Шевченка - Соратники Саакашвілі зібралися пікетувати посольство Грузії: дата і час
    Посольство Грузії в Україні розташоване у Києві на бульварі Тараса Шевченка
    фото: Вікіпедія

    Активісти нагадують, що наразі Саакашвілі є громадянином України

    Рух нових сил Михайла Саакашвілі зібрався у середу, 13 жовтня, пікетувати посольство Грузії в Україні. Соратники Саакашвілі тим самим планують висловити «рішучий протест проти незаконного та несправедливого ув'язнення третього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України». Активісти нагадують, що наразі Саакашвілі є громадянином України.

    «Єдиний успішний реформатор нашого регіону, він роками боровся за нас. Тепер ми поборемось за нього!», – кажуть соратники ув’язненого.

    Пікет розпочнеться опівдні 13 жовтня на бульварі Шевченка у Києві.

    Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі. Ясько зазначила, що у політика немає інтернету, йому не дозволяють користуватися телефоном, а також до нього не пускають соратників.

    Нагадаємо, адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування.

    До слова, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

    Нещодавно прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото).

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    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія протест посольство активісти в'язниця Рух нових сил
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    Соратники Саакашвілі зібралися пікетувати посольство Грузії: дата і час