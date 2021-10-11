У Кривому Розі активісти влаштували пропагандистам Мураєва «гарячий прийом» (фото)

На проспекті Поштовому в Кривому Розі був встановлений величезний екран і велася пряма трансляція візиту Євгена Мураєва до Кривого Рогу

Криворізькі активісти привезли колонки та включили патріотичні пісні, які перебили звук трансляції каналу «Наш»

У Кривому Розі активісти влаштували патріотичну озвучку прямої трансляції подорожі проросійського політика та ексрегіонала Євгена Мураєва містом, повідомляє 0564.ua.

У суботу, 9 жовтня, на проспекті Поштовому в Кривому Розі був встановлений величезний екран і велася пряма трансляція візиту Євгена Мураєва до Кривого Рогу. Мураєв відвідував різні установи та коментував побачене. Зокрема, для нього організували екскурсію в музеї, де розповіли про скандал з червоними прапорами, які є музейними експонатами. Ця тема була використана Мураєвим для пропаганди в прямому ефірі.

Але після 16:00 криворізькі активісти привезли колонки та включили патріотичні пісні, які перебили звук трансляції каналу «Наш». Зокрема, трансляція подорожі Мураєва якийсь час проходила під «Марш січових стрільців», «Пливе кача», «Тихо прийшов, тихо Пішов», «Ой у лузі червона калина» та навіть під Гімн України. Відео дивитися тут.

Пізніше гості згорнули трансляцію та почали відключати обладнання. Євген Мураєв на проспекті не виступав. Також близько 17:00 з'явилися співробітники поліції. За їх словами, про організацію візиту Мураєва знали в Криворізькому міськвиконкомі, проте ніхто не повідомив про це правоохоронцям. Співробітники поліції простежили, щоб гості без пригод зібрали апаратуру та залишили проспект.

Нагадаємо, у місті Жашків Черкаської області місцеві мешканці завадили журналістам пропагандистського телеканалу «Наш», що належить одіозному та відомому своїм проросійським спрямуванням політику Євгену Мураєву, знімати програму.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію на мовлення телеканалу «Наш 365» (логотип «Наш»).

У місті Боярка Київської області невідомі розмалювали борди проросійського політика та ексрегіонала Євгена Мураєва.