У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)

КиївПрайд провів акцію до Всесвітнього дня камінг-ауту

До Всесвітнього дня камінг-ауту,11 жовтня, організація КиївПрайд підсвітила у кольори прайд-прапора Річковий вокзал, будівлю Міністерства зовнішніх справ України та Києво-Могилянську академію. Про це повідомляється на сторінці КиївПрайду у Facebook.

Мета акції – нагадати, що Київ має бути безпечним для всіх.

Активісти пояснили, чому для акції були обрані саме ці місця.

«Річковий вокзал, Поштова площа. Місце, де зустрічається уся квір-молодь Києва, але не завжди може відчувати себе там у безпеці. Багато випадків нападів на ЛГБТ+ людей зафіксовано саме в цьому місці. Ми маємо їх зупинити», – зазначає КиївПрайд.

«Міністерство зовнішніх справ України, Михайлівська площа. У серпні цього року Україна зобов’язалася перед США прийняти законодавство щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+. Зробивши проєкцію нашого логотипу на МЗС, ми нагадуємо, що наша держава рухається до євроатлантичного простору, де права людини мають бути захищеними», – пояснюють активісти.

«Києво-Могилянська академія, Контрактова площа. Саме Поділ є головним простором для самовираження ЛГБТ+ людей у Києві. Тут щодня збираються квір-люди, але не відчувають себе в безпеці. Саме на Контрактовій за три роки було зафіксовано десятки нападів на ЛГБТ+. Це має припинитися», – підкреслює КиївПрайд.

Нагадаємо, в Києві 19 вересня відбувся Марш рівності, який зібрав 7 тисяч учасників та учасниць, під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».

У жовтні 2020 року на фасаді ТРЦ Gulliver транслювався 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’являвся слоган ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!».