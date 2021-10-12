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    У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)

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    КиївПрайд підсвітив у кольори прайд-прапора знакові місця для квір-людей - У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)

    КиївПрайд підсвітив у кольори прайд-прапора знакові місця для квір-людей

    Фото: КиївПрайд

    КиївПрайд провів акцію до Всесвітнього дня камінг-ауту

    До Всесвітнього дня камінг-ауту,11 жовтня, організація КиївПрайд підсвітила у кольори прайд-прапора Річковий вокзал, будівлю Міністерства зовнішніх справ України та Києво-Могилянську академію. Про це повідомляється на сторінці КиївПрайду у Facebook.

    Мета акції – нагадати, що Київ має бути безпечним для всіх.

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    У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)
    У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)
    У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)

    Активісти пояснили, чому для акції були обрані саме ці місця.

    «Річковий вокзал, Поштова площа. Місце, де зустрічається уся квір-молодь Києва, але не завжди може відчувати себе там у безпеці. Багато випадків нападів на ЛГБТ+ людей зафіксовано саме в цьому місці. Ми маємо їх зупинити», – зазначає КиївПрайд.

    «Міністерство зовнішніх справ України, Михайлівська площа. У серпні цього року Україна зобов’язалася перед США прийняти законодавство щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+. Зробивши проєкцію нашого логотипу на МЗС, ми нагадуємо, що наша держава рухається до євроатлантичного простору, де права людини мають бути захищеними», – пояснюють активісти.

    «Києво-Могилянська академія, Контрактова площа. Саме Поділ є головним простором для самовираження ЛГБТ+ людей у Києві. Тут щодня збираються квір-люди, але не відчувають себе в безпеці. Саме на Контрактовій за три роки було зафіксовано десятки нападів на ЛГБТ+. Це має припинитися», – підкреслює КиївПрайд.

    Нагадаємо, в Києві 19 вересня відбувся Марш рівності, який зібрав 7 тисяч учасників та учасниць, під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».

    У жовтні 2020 року на фасаді ТРЦ Gulliver транслювався 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’являвся слоган ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!».

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    Теги: Київ акція ЛГБТ прапор активісти
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    У Києві три будівлі засяяли кольорами ЛГБТ-прапора (фото, відео)