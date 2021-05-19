Як у соцмережах жартують з відставки трьох міністрів уряду. Добірка курйозних фотожаб
Українців розсмішили нові кадрові ротації в Кабміні
Відставка відразу трьох міністрів Кабміну не залишилася без уваги інтернет-гумористів. Зокрема, в мережі жартують з того, як часто змінюються міністри в уряді.
Також дісталося і вже ексміністру охорони здоров'я Максиму Степанову.
Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.
Також депутати відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.