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    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея

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    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея

    Під час фестивалю дівчата і жінки просили прощення за свої сексуальні і релігійні гріхи

    Непальські жінки провели традиційне священне купання в річці Манхара під час фестивалю Ріші Панчамі в Катманду (столиці Непалу).

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    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея
    Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея

    Під час фестивалю дівчата і жінки поклоняються саптаріші (сім святих), просячи прощення за свої сексуальні і релігійні гріхи.

    Індуїсти Непалу святкують Ріші Панчамі в серпні-вересні. Це - жіночий фестиваль і тільки жінки в цей день офіційно не працюють. У них - вихідний.

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