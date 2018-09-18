Як виглядає традиційне священне купання непальських жінок в річці Манхара. Фотогалерея



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Під час фестивалю дівчата і жінки просили прощення за свої сексуальні і релігійні гріхи

Непальські жінки провели традиційне священне купання в річці Манхара під час фестивалю Ріші Панчамі в Катманду (столиці Непалу).

Під час фестивалю дівчата і жінки поклоняються саптаріші (сім святих), просячи прощення за свої сексуальні і релігійні гріхи.

Індуїсти Непалу святкують Ріші Панчамі в серпні-вересні. Це - жіночий фестиваль і тільки жінки в цей день офіційно не працюють. У них - вихідний.