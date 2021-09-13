«Бідна» державна компанія придбала собі найдорожче авто (фото)

За автомобільними уподобаннями українські чиновники є «американцями» , адже саме у Сполучених Штатах обожнюють пікапи

«Украгролізинг» купив авто за 2 млн грн. Це найдорожчий автотендер серед усіх державних структур з початку 2021 року

Владна еліта хоче й далі жити з шиком, про що свідчать результати державних закупівель автомобілів через сайт Prozorro. Аналіз, який провів «Главком» показує, що з січня по серпень 2021 року різні держустанови та компанії почали активно купувати пікапи. Причому іноді це, м’яко кажучи, недешеві моделі.

У десятку найдорожчих авто, куплених за державні гроші, потрапили Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Highlander, Toyota Camry, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Superb, Volkswagen Touareg. Найдорожчим з них за результатами торгів став Ford Ranger Raptor.

Таке авто, як свідчать дані «Прозорро», придбало Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2,05 млн грн.

Raptor – це спеціальна версія Ford Ranger. Автомобіль має потужний дизельний двигун та 10-ступінчастий «автомат». Саме такі пікапи використовує поліція США для служби у складних дорожніх умовах.

Також «Раптор» оснащено:

підвіскою зі спортивними налаштуваннями;

блокуванням заднього диференціала;

двозонним клімат-контролем;

підігрівом передніх сидінь;

автономним обігрівачем з дистанційним керуванням;

шкіряним салоном.

Зауважимо, що, наприклад, розмір дивідендів, які «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» у повному обсязі виплатила за підсумками 2020 року склав 1,69 млн грн. Це половина чистого прибутку компанії, і значно менше, ніж сума, за яку придбаний Ford Ranger Raptor.

До слова, кросовер Mitsubishi, який входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні, отримав найвищу оцінку за безпеку.

Також у серпні українці зареєстрували 51,3 тис. старих легковиків, ввезених з-за кордону. Ця цифра перевищила торішній показник на 56%.

Тим часом в Ужгороді поліцейським видали найповільніший транспорт.