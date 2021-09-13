Українським поліцейським видали найповільніший транспорт (фото)

В Ужгороді поліцейським видали електричні самокати. Українські правоохоронці отримують такий незвичний транспорт вперше

В Ужгороді запустили перші в Україні патрулі на електричних самокатах. Про незвичайну ініціативу сайту Zaхid.net розповів речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

Самокати патрульні отримали 11 вересня — їх у вигляді благодійної допомоги передала одна із приватних компаній, що займається прокатом електричних самокатів в Ужгороді. Також неназваний сервіс узяв на себе витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів.

Транспорт розфарбували відповідно до вимог патрульного транспорту. Вартість самокатів складає 48 тисяч гривень.

Поліцейські використовуватимуть техніку поблизу пішохідних зон — там, де є умови для безпечного руху на велосипедах та самокатах.

Як відзначили у поліції, завдання патрульних перш за все превентивне — зокрема, пояснювати, як правильно поводитися на такому виді транспорту. Також інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики. Наразі планується таке патрулювання до того часу, поки дозволятимуть погодні умови.

Якщо експеримент визнають успішним, то в майбутньому патрулів на самокатах в Ужгороді стане більше.