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    Українським поліцейським видали найповільніший транспорт (фото)

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    Поліцейські електричні самокати - Українським поліцейським видали найповільніший транспорт (фото)
    Поліцейські електричні самокати
    Фото: Патрульна поліція

    В Ужгороді поліцейським видали електричні самокати. Українські правоохоронці отримують такий незвичний транспорт вперше

    В Ужгороді запустили перші в Україні патрулі на електричних самокатах. Про незвичайну ініціативу сайту Zaхid.net розповів речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

    Самокати патрульні отримали 11 вересня — їх у вигляді благодійної допомоги передала одна із приватних компаній, що займається прокатом електричних самокатів в Ужгороді. Також неназваний сервіс узяв на себе витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів.

    Транспорт розфарбували відповідно до вимог патрульного транспорту. Вартість самокатів складає 48 тисяч гривень.

    Поліцейські використовуватимуть техніку поблизу пішохідних зон — там, де є умови для безпечного руху на велосипедах та самокатах.

    Як відзначили у поліції, завдання патрульних перш за все превентивне — зокрема, пояснювати, як правильно поводитися на такому виді транспорту. Також інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики. Наразі планується таке патрулювання до того часу, поки дозволятимуть погодні умови.

    Якщо експеримент визнають успішним, то в майбутньому патрулів на самокатах в Ужгороді стане більше.

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    Теги: Національна поліція України Електромобілі
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    Українським поліцейським видали найповільніший транспорт (фото)