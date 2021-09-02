Які автомобілі українці купували в серпні: названо найпопулярніші моделі
В серпні українці продовжували активно купувати кросовери. Але в «десятці» знайшося місце і для інших моделей
У серпні 2021 року жодна з моделей не вибула з рейтингу. В десятці найпопулярніших нових легковиків відбулася лише зміна позицій, повідомляє «Інститут дослідження авторинку».
Toyota RAV-4 поступився першим місцем Kia Sportage. Також місцями в рейтингу помінялися дві моделі Renault – Sandero та Duster. На одну позицію піднявся Toyota Land Cruiser Prado, а Renault Logan — опустився на дві позиції.
Найбільше в переліку найпопулярніших моделей нових легковиків у серпні 2021 року піднявся Hyundai Tucson — одразу на три позиції, з 10 на сьому.
Nissan Qashqai та Toyota Camry опустилися на один пункт.
Отже, топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні за результатами серпня виглядає наступним чином (нижче – назва моделі та кількість проданих машин):
- Kia Sportage – 593;
- Toyota RAV4 – 433;
- Renault Sandero – 384;
- Renault Duster – 381;
- Mitsubishi Outlander – 239;
- Renault Logan – 236;
- Toyota Land Cruiser Prado – 232;
- Nissan Qashqai – 222;
- Toyota Camry – 205;
- Hyundai Tucson – 171.
Загалом серпень для українського автомобільного ринку став рекордним за останні вісім років. Скільки автомобілів минулого місяця купили українці – дивіться за цим посиланням.
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