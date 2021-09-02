Які автомобілі українці купували в серпні: названо найпопулярніші моделі

Компактний кросовер Kia Sportage став найпопулярнішим автомобілем в Україні в серпні

В серпні українці продовжували активно купувати кросовери. Але в «десятці» знайшося місце і для інших моделей

У серпні 2021 року жодна з моделей не вибула з рейтингу. В десятці найпопулярніших нових легковиків відбулася лише зміна позицій, повідомляє «Інститут дослідження авторинку».

Toyota RAV-4 поступився першим місцем Kia Sportage. Також місцями в рейтингу помінялися дві моделі Renault – Sandero та Duster. На одну позицію піднявся Toyota Land Cruiser Prado, а Renault Logan — опустився на дві позиції.

Найбільше в переліку найпопулярніших моделей нових легковиків у серпні 2021 року піднявся Hyundai Tucson — одразу на три позиції, з 10 на сьому.

Nissan Qashqai та Toyota Camry опустилися на один пункт.

Отже, топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні за результатами серпня виглядає наступним чином (нижче – назва моделі та кількість проданих машин):

Kia Sportage – 593; Toyota RAV4 – 433; Renault Sandero – 384; Renault Duster – 381; Mitsubishi Outlander – 239; Renault Logan – 236; Toyota Land Cruiser Prado – 232; Nissan Qashqai – 222; Toyota Camry – 205; Hyundai Tucson – 171.

Загалом серпень для українського автомобільного ринку став рекордним за останні вісім років. Скільки автомобілів минулого місяця купили українці – дивіться за цим посиланням.