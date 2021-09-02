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    Які автомобілі українці купували в серпні: названо найпопулярніші моделі

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    Компактний кросовер Kia Sportage став найпопулярнішим автомобілем в Україні в серпні - Які автомобілі українці купували в серпні: названо найпопулярніші моделі
    Компактний кросовер Kia Sportage став найпопулярнішим автомобілем в Україні в серпні
    Фото з відкритих джерел

    В серпні українці продовжували активно купувати кросовери. Але в «десятці» знайшося місце і для інших моделей

    У серпні 2021 року жодна з моделей не вибула з рейтингу. В десятці найпопулярніших нових легковиків відбулася лише зміна позицій, повідомляє «Інститут дослідження авторинку».

    Toyota RAV-4 поступився першим місцем Kia Sportage. Також місцями в рейтингу помінялися дві моделі Renault – Sandero та Duster. На одну позицію піднявся Toyota Land Cruiser Prado, а Renault Logan — опустився на дві позиції.

    Найбільше в переліку найпопулярніших моделей нових легковиків у серпні 2021 року піднявся Hyundai Tucson — одразу на три позиції, з 10 на сьому.

    Nissan Qashqai та Toyota Camry опустилися на один пункт.

    Отже, топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні за результатами серпня виглядає наступним чином (нижче – назва моделі та кількість проданих машин):

    1. Kia Sportage – 593;
    2. Toyota RAV4 – 433;
    3. Renault Sandero – 384;
    4. Renault Duster – 381;
    5. Mitsubishi Outlander – 239;
    6. Renault Logan – 236;
    7. Toyota Land Cruiser Prado – 232;
    8. Nissan Qashqai – 222;
    9. Toyota Camry – 205;
    10. Hyundai Tucson – 171.

    Загалом серпень для українського автомобільного ринку став рекордним за останні вісім років. Скільки автомобілів минулого місяця купили українці – дивіться за цим посиланням.

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    Теги: кросовери Hyundai Tucson Kia Sportage Hyundai Renault Sandero Renault Toyota Kia Renault Duster Nissan Qashqai Nissan Renault Logan Toyota Land Cruiser Toyota Camry авторинок Mitsubishi Outlander позашляховики
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    Які автомобілі українці купували в серпні: названо найпопулярніші моделі