Популярний в Україні автомобіль протестували на безпеку

Кросовер Mitsubishi, який входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні, отримав найвищу оцінку за безпеку

Фахівці Американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) протестували на безпеку нове покоління Mitsubishi Outlander – японського кросовера, який входить до десятки найпопулярніших автомобілів в Україні. Про це повідомляє ТСН.

Outlander перевірили декількома зіткненнями, включаючи удар з малим перекриттям з боку водія і пасажира, бічний і лобовий. Крім цього, в IIHS високо оцінили міцність даху кросовера.

Однак, для отримання відмітки Top Safety Pick+ автомобіль повинен бути оснащений і передовими функціями безпеки, включаючи систему запобігання фронтальних зіткнень. В арсеналі «четвертого» Outlander є комплекс Mi-Pilot Assist, в який входять адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків. Працюючи в парі з навігатором, він самостійно регулює швидкість, проте водій зобов'язаний стежити за дорогою і бути готовим втрутитися.

Крім цього, в оснащенні Outlander є системи моніторингу «сліпих» зон, попередження про виїзд зі смуги, а також 11 подушок безпеки, включаючи центральну і бічні для пасажирів другого ряду.

Зазначимо, аби заслужити оцінку Top Safety Pick+, автомобіль повинен успішно пройти шість видів краштестів, включаючи фронтальний удар з 25-процентним перекриттям, і мати систему запобіжників фронтальних зіткнень з функцією розпізнавання транспортних засобів і пішоходів.

Під капотом нового Outlander ховається 2,5-літровий мотор від Nissan Rogue (X-Trail), запозичений разом з безступінчастою коробкою передач.

У США продажі нового Mitsubishi Outlander стартували у квітні 2021 року. В Україні кросовер з'явиться у 2022 році.