У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?

Національна поліція закупила нові автомобілі. Цього разу – корейські кросовери

Національна поліція вкотре провела закупку патрульних автомобілів. Минулого разу патрульні купили 100 кросоверів Renault Duster, що цілком типово для подібних закупівель, адже «Дастер» - недорогий та практичний автомобіль.

Але цього разу поліція обрала незвичний для патрулів автомобіль. Поліцейські придбали 100 кросоверів Kia Sportage. Загальна вартість машин – 52,3 мільйона гривень. Про це «Главком» довідався на сайті «Прозорро». Треба відзначити, що поліція вперше закуповує таку велику партію корейських позашляховиків.

Отже, поліція отримає Sportage з 1,6-літровим бензиновим мотором, який видає 132 кінські сили та 161 Нм крутного моменту. Трансмісія – 6-ступінчаста «механіка». Це найдоступніша версія кросовера на українському ринку.

Kia Sportage – один з найулюбленіших автомобілів українців. Ця модель входить до топ-10 найпопулярніших машин країни. Конкурувати за покупця «корейцю» доводиться з більш бюджетним Renault Duster та Toyota RAV4, який коштує дещо дорожче та пропонує більш просунуті технології.

Також у найближчому майбутньому у продажу має з’явитися нове покоління Sportage. Наступник суттєво відрізнятиметься від поточної моделі. Який вигляд матиме новинка – дивіться за цим посиланням.