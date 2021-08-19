  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кросовер Kia Sportage буде патрулювати міста України - У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    Кросовер Kia Sportage буде патрулювати міста України
    Фото: Kia

    Національна поліція закупила нові автомобілі. Цього разу – корейські кросовери

    Національна поліція вкотре провела закупку патрульних автомобілів. Минулого разу патрульні купили 100 кросоверів Renault Duster, що цілком типово для подібних закупівель, адже «Дастер» - недорогий та практичний автомобіль.

    Але цього разу поліція обрала незвичний для патрулів автомобіль. Поліцейські придбали 100 кросоверів Kia Sportage. Загальна вартість машин – 52,3 мільйона гривень. Про це «Главком» довідався на сайті «Прозорро». Треба відзначити, що поліція вперше закуповує таку велику партію корейських позашляховиків.

    Отже, поліція отримає Sportage з 1,6-літровим бензиновим мотором, який видає 132 кінські сили та 161 Нм крутного моменту. Трансмісія – 6-ступінчаста «механіка». Це найдоступніша версія кросовера на українському ринку.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?
    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?

    Kia Sportage – один з найулюбленіших автомобілів українців. Ця модель входить до топ-10 найпопулярніших машин країни. Конкурувати за покупця «корейцю» доводиться з більш бюджетним Renault Duster та Toyota RAV4, який коштує дещо дорожче та пропонує більш просунуті технології.

    Також у найближчому майбутньому у продажу має з’явитися нове покоління Sportage. Наступник суттєво відрізнятиметься від поточної моделі. Який вигляд матиме новинка – дивіться за цим посиланням.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: кросовери Kia Sportage
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У поліції з’являться нові автомобілі. Що відомо про новинки?