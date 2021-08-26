Експерти назвали найбільш надійні вживані автомобілі у 2021 році

Німецький автомобільний клуб ADAC оприлюднив щорічний рейтинг надійності вживаних автомобілів

Щороку німецький автомобільний клуб ADAC ділиться рейтингом надійності автомобілів, в основі якого звіти про аварії, що сталися за останній рік. Створюючи його, в ADAC брали до уваги всі без винятку звіти про поломки. Всього таких було 3,38 млн і надійшли вони від власників автомобілів.

На основі цього дослідження вони і складають рейтинг найнадійніших машин. До нього увійшли автомобілі вік яких перевищив 10 років, а тираж становив понад 10 тисяч одиниць. Після цього всі транспортні засоби розділили на класи і вибрали в кожному з них переможця.

Цього року рейтинг найбільш надійних автомобілів виглядає наступним чином:

Сегмент А: Toyota Aygo.

Сегмент В:

Audi A1

Citroen C3

Fiat Punto

Honda Jazz

Mazda CX-3

Mini

Mitsubishi Space Star

Peugeot 2008

Renault Captur

Skoda Fabia

Сегмент C:

Audi A3

Audi Q3

BMW 1-Series

BMW 2-Series

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Mercedes A-Class

Mercedes CLA

Mercedes GLA

Mitsubishi ASX

Seat Leon

Skoda Rapid

Volkswagen Beetle

Сегмент D:

Audi A4

Audi A5

Audi Q5

BMW 3-Series

BMW 4-Series

BMW X3

Mercedes C-Class

Mercedes GLC

Mercedes GLK

Volvo XC60

Сегмент Е: