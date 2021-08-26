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    Експерти назвали найбільш надійні вживані автомобілі у 2021 році

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    Вживана Toyota Aygo отримала звання найбільш надійного вживаного автомобіля А-сегменту - Експерти назвали найбільш надійні вживані автомобілі у 2021 році

    Вживана Toyota Aygo отримала звання найбільш надійного вживаного автомобіля А-сегменту

    Фото з відкритих джерел

    Німецький автомобільний клуб ADAC оприлюднив щорічний рейтинг надійності вживаних автомобілів

    Щороку німецький автомобільний клуб ADAC ділиться рейтингом надійності автомобілів, в основі якого звіти про аварії, що сталися за останній рік. Створюючи його, в ADAC брали до уваги всі без винятку звіти про поломки. Всього таких було 3,38 млн і надійшли вони від власників автомобілів.

    На основі цього дослідження вони і складають рейтинг найнадійніших машин. До нього увійшли автомобілі вік яких перевищив 10 років, а тираж становив понад 10 тисяч одиниць. Після цього всі транспортні засоби розділили на класи і вибрали в кожному з них переможця.

    Цього року рейтинг найбільш надійних автомобілів виглядає наступним чином:

    Сегмент А: Toyota Aygo.

    Сегмент В:

    • Audi A1
    • Citroen C3
    • Fiat Punto
    • Honda Jazz
    • Mazda CX-3
    • Mini
    • Mitsubishi Space Star
    • Peugeot 2008
    • Renault Captur
    • Skoda Fabia

    Сегмент C:

    • Audi A3
    • Audi Q3
    • BMW 1-Series
    • BMW 2-Series
    • Hyundai Tucson
    • Mazda CX-5
    • Mercedes A-Class
    • Mercedes CLA
    • Mercedes GLA
    • Mitsubishi ASX
    • Seat Leon
    • Skoda Rapid
    • Volkswagen Beetle

    Сегмент D:

    • Audi A4
    • Audi A5
    • Audi Q5
    • BMW 3-Series
    • BMW 4-Series
    • BMW X3
    • Mercedes C-Class
    • Mercedes GLC
    • Mercedes GLK
    • Volvo XC60

    Сегмент Е:

    • Audi A6
    • BMW 5-Series

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    Теги: Mercedes Toyota Aygo Hyundai Tucson Hyundai Volkswagen Honda Jazz Renault Toyota Skoda BMW Audi Honda Skoda Fabia Citroen Peugeot Renault Captur Volvo
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    Експерти назвали найбільш надійні вживані автомобілі у 2021 році