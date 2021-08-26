Експерти назвали найбільш надійні вживані автомобілі у 2021 році
Вживана Toyota Aygo отримала звання найбільш надійного вживаного автомобіля А-сегменту
Німецький автомобільний клуб ADAC оприлюднив щорічний рейтинг надійності вживаних автомобілів
Щороку німецький автомобільний клуб ADAC ділиться рейтингом надійності автомобілів, в основі якого звіти про аварії, що сталися за останній рік. Створюючи його, в ADAC брали до уваги всі без винятку звіти про поломки. Всього таких було 3,38 млн і надійшли вони від власників автомобілів.
На основі цього дослідження вони і складають рейтинг найнадійніших машин. До нього увійшли автомобілі вік яких перевищив 10 років, а тираж становив понад 10 тисяч одиниць. Після цього всі транспортні засоби розділили на класи і вибрали в кожному з них переможця.
Цього року рейтинг найбільш надійних автомобілів виглядає наступним чином:
Сегмент А: Toyota Aygo.
Сегмент В:
- Audi A1
- Citroen C3
- Fiat Punto
- Honda Jazz
- Mazda CX-3
- Mini
- Mitsubishi Space Star
- Peugeot 2008
- Renault Captur
- Skoda Fabia
Сегмент C:
- Audi A3
- Audi Q3
- BMW 1-Series
- BMW 2-Series
- Hyundai Tucson
- Mazda CX-5
- Mercedes A-Class
- Mercedes CLA
- Mercedes GLA
- Mitsubishi ASX
- Seat Leon
- Skoda Rapid
- Volkswagen Beetle
Сегмент D:
- Audi A4
- Audi A5
- Audi Q5
- BMW 3-Series
- BMW 4-Series
- BMW X3
- Mercedes C-Class
- Mercedes GLC
- Mercedes GLK
- Volvo XC60
Сегмент Е:
- Audi A6
- BMW 5-Series
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