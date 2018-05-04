Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
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Наслідки негоди у Владивостоці
У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка
Приморським краєм Російської Федерації пройшов потужний циклон - сильний дощ і вітер, а місцями навіть сніг. Як наслідок, декілька населених пунктів залишилося без електропостачання.
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У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка. У крайовій столиці кілька вулиць були підтоплені, також декілька дерев впало припарковані машини.
Джерело: Газета.Ru