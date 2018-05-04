Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон

У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка

Приморським краєм Російської Федерації пройшов потужний циклон - сильний дощ і вітер, а місцями навіть сніг. Як наслідок, декілька населених пунктів залишилося без електропостачання. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка. У крайовій