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    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон

    У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка
    Приморським краєм Російської Федерації пройшов потужний циклон - сильний дощ і вітер, а місцями навіть сніг. Як наслідок, декілька населених пунктів залишилося без електропостачання. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка. У крайовій
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    Наслідки негоди у Владивостоці
    Наслідки негоди у Владивостоці

    У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка

    Приморським краєм Російської Федерації пройшов потужний циклон - сильний дощ і вітер, а місцями навіть сніг. Як наслідок, декілька населених пунктів залишилося без електропостачання.

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    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон
    Затонулі машини і сніг. Приморським краєм Росії пронісся потужний циклон

    У зв'язку з негодою було припинено морське прибережне сполучення і перекрита ділянка траси Владивосток - Находка. У крайовій столиці кілька вулиць були підтоплені, також декілька дерев впало припарковані машини.

    Джерело: Газета.Ru

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