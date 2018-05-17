Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
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Розсилка
Фото Олександра Ранчукова
Ретрофото Подолу, зроблені у 1980-х роках
«Найближчий і такий рідний, мій Поділ!»
Чорно-білі знімки столичного Подолу, зроблені в 1980-х роках, опублікували у спільноті «Клуб корінного киянина» на Facebook.
Читачі соцмережі поділилися своїми враженнями від фотографій:
- Класні фото. Дякую. Навіть той запах відчув. Може він і не найвишуканіший, але це запах дитинства і юності...
- Любила Поділ, спеціально їздила туди з Лісового масиву просто пройтися по вуличках.
- Дуже дякую. Рідні місця.
- Як же ти прекрасний. Найближчий і такий рідний, мій Поділ! Як же я сумую, за тобою, таким непоказним і таким неповторним !!!
Джерело: Клуб Коренного Киевлянина