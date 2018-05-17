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    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках

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    <span>Ретрофото Подолу, зроблені у 1980-х роках</span>
    Фото Олександра Ранчукова
    Ретрофото Подолу, зроблені у 1980-х роках

    «Найближчий і такий рідний, мій Поділ!»

    Чорно-білі знімки столичного Подолу, зроблені в 1980-х роках, опублікували у спільноті «Клуб корінного киянина» на Facebook.

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    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Зворушливі ретрофото київського Подолу, зроблені у 1980-х роках
    Фото Олександра Ранчукова

    Читачі соцмережі поділилися своїми враженнями від фотографій:

    • Класні фото. Дякую. Навіть той запах відчув. Може він і не найвишуканіший, але це запах дитинства і юності...
    • Любила Поділ, спеціально їздила туди з Лісового масиву просто пройтися по вуличках.
    • Дуже дякую. Рідні місця.
    • Як же ти прекрасний. Найближчий і такий рідний, мій Поділ! Як же я сумую, за тобою, таким непоказним і таким неповторним !!!

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

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