Дніпропетровськгаз за три роки інвестував у газорозподільну систему області понад 118 млн грн

Дніпропетровськгаз здійснює інвестиції у газові мережі області за рахунок коштів, які сплачуються за розподіл природного газу

Упродовж 2018-2020 років, компанія Дніпропетровськгаз інвестувала у газорозподільні мережі області 118,3 млн грн. Проте цих коштів недостатньо для редизайну газових мереж Дніпропетровщини.

Розмір і напрямки інвестицій у газорозподільну систему Дніпропетровської області на рік затверджує НКРЕКП. Усі кошти, визначені у тарифі на розподіл, інвестуються у державні мережі в повному обсязі. Здійснення інвестицій неухильно контролюється регулятором. Однак, чинний тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінну модернізацію мереж. Комплексне оновлення системи є важливою не лише з огляду на безпеку, а й дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу.

За останні три роки АТ Дніпропетровськгаз здійснило реконструкцію понад 6 км газопроводів, замінено 55 відключаючих пристроїв, закільцьовано 950 м газових мереж на суму більш ніж 5 млн грн. Виконано заміну 185 застарілих ШГРП на сучасні та надійні виробництва RGC Production. Також для понад 68 тис. споживачів було безкоштовно проведено чергову державну повірку лічильників газу.

Цього року фахівці Дніпропетровськгазу замінять 31 ГРП та 96 ШГРП, а також 33 станцій катодного захисту мереж від корозії, – говорить технічний директор Сергій Бачурін. – Разом з тим, відбудеться заміна лічильників у 6,4 тис клієнтів. Також у наших невідкладних планах – заміна застарілих будинкових регуляторів тиску у 133 споживачів з приватних будинків на нові сучасні комбіновані регулятори (КБРТ). Майже 4 млн грн. заплановано на кільцювання газопроводів, заміну пошкоджених ділянок газогонів та заміну засувок.

АТ Дніпропетровськгаз здійснює інвестиції у газові мережі області за рахунок коштів, які сплачуються за розподіл природного газу. Компанія закликає споживачів розраховуватись за розподіл газу вчасно, аби редизайн газових мереж був виконаний з дотриманням строків.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.