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Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
У дослідженні взяли участь 2 676 респондентів
фото: depositphotos.com

Дослідження Socioinform та Центру відповідальної гри продемонструвало новий портрет гравця та переваги білих гральних майданчиків

Сьогодні Міністерство цифрової трансформації України та Центр відповідальної гри оприлюднили свіжі результати дослідження серед гравців в азартні ігри. Дослідження проводилося соціологічним центром Socioinform за підтримки Асоціації українських операторів грального бізнесу. Його мета – детальне вивчення впливу азартних ігор в Україні та аналіз досвіду людей, які беруть участь в азартних іграх.

Портрет учасника та мотиви

Дослідження показало узагальнений портрет учасника азартних онлайн-ігор.

Серед гравців переважають чоловіки – вони становлять 73% аудиторії. Більшість респондентів мають високий рівень освіти: 42% – повну вищу, ще 38% – середню спеціальну. Дослідження також підтверджує тенденцію, характерну і для інших країн: чоловіки частіше є більш досвідченими учасниками азартних ігор. Про стаж у грі понад 10 років повідомили 20% чоловіків і лише 5% жінок.

Також дослідження виявило мотиви гри для гравців. 59% респондентів вважають свою гру і сприймають як дозвілля. Цікаво, що якщо більшість населення вважає, що люди грають насамперед заради заробітку, то самі гравці найчастіше називають основною причиною інтерес та азарт. 40% опитаних зазначають, що почали грати через бажання спробувати щось нове та інтерес до азартних ігор. До п'ятірки основних мотивів також увійшли бажання відволіктися від повсякденності (21%), рекламні акції (20%), бажання заробити (17%) та поради друзів або гра за компанію (14%).

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет фото 1

Державний захист – серед переваг гри на легальних майданчиках

Дослідження підтверджує, що попит на азартні ігри є сталим, але звертає увагу на одну з важливих проблем ринку: наявність нелегального ринку.

Для більшості респондентів досвід участі в азартних іграх розпочався ще до легалізації ринку в Україні. Це зайвий раз демонструє: питання не в тому, чи існуватимуть азартні ігри, а в тому, де саме гратимуть люди.

Відтак завдання держави – створювати умови, за яких люди обиратимуть легальний ринок із чіткими правилами, державним контролем та інструментами відповідальної гри.

Дослідники окремо вивчили мотивацію людей під час вибору легальних чи нелегальних платформ.

Серед переваг легальних організаторів респонденти найчастіше називають державний захист (51%), менший ризик шахрайства та гарантії чесної гри й виплати виграшів (44%), безпечні платежі та захист банківських даних (32%).

У той же час гравці грають у нелегальних інтернет-казино через швидку реєстрацію (33%), анонімність та конфіденційність (17%), відсутність лімітів на гру (16%). Також їх приваблює відсутність перевірки гравців у реєстрі лудоманів (8%), можливість використовувати картки третіх осіб (10%), податкові переваги (9%).

«Таким чином, завдання держави – створювати умови, за яких люди обиратимуть легальний ринок із чіткими правилами, державним контролем та інструментами відповідальної гри», – робиться висновок у дослідженні.

Обізнаність про інструменти самоконтролю

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет фото 2

64% опитаних знають про інструменти відповідальної гри. Найвідомішими інструментами відповідальної гри є самоконтроль і самообмеження (66%), а також можливість встановлювати ліміти витрат і часу участі в грі (40%).

Лише 13% обізнані про можливість переглядати власну ігрову статистику, 11% – про встановлений законом мінімальний вік для участі в азартних іграх (21 рік), 10% – про Реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Ще 9% знають про заборону бонусів за програш і під час припинення ігрової сесії.

Довіра до регулятора

Більше половини опитаних (53%) вважають, що сьогодні держава достатньо регулює сферу азартних ігор. Майже половина гравців (44%) довіряють Мінцифрі та PlayCity у питаннях регулювання гральної індустрії. 22% учасників добре знають про роль Міністерства цифрової трансформації України та державного агентства PlayCity у регулюванні ринку, ще 30% зазначають, що певною мірою знайомі з їхньою діяльністю.

«Активні гравці вже бачать конкретні переваги легального ринку та віддають йому перевагу. Це свідчить, що регульована модель працює і довіра до неї формується. Водночас нелегальний сектор залишається системним викликом, тому реформу потрібно продовжувати так, щоб зміцнювати переваги легального ринку й послідовно зменшувати можливості для роботи поза правилами», – зазначив Тарас Шевченко, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу.

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Тарас Шевченко
Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Тарас Шевченко

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) – найбільша незалежна саморегулівна організація, що об’єднує 7 найбільших в Україні ліцензованих операторів гральної індустрії. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил роботи, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.

З 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Міністерство цифрової трансформації України, а з 21 березня 2025 року функції регулювання виконує агентство «ПлейСіті», яке замінило КРАІЛ. Посаду міністра цифрової трансформації України з липня 2026 року обіймає Оксана Ферчук.

Опитування проводилося Соціологічним центром Socioinform методом онлайн-опитування (CAWI) з 19 травня до 26 червня 2026 року. У дослідженні взяли участь 2 676 респондентів. Максимальна статистична похибка для значень, близьких до 50%, становить не більше ±1,9%.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України соцопитування Асоціація українських операторів грального бізнесу гральний бізнес азартні ігри

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