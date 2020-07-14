Prometheus та EnglishDom запускають безкоштовний онлайн-курс «Англійська для початківців»



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Викладач курсу Анна Петрик

«Англійська для початківців» – це 100 відео, 200 тестових тренувань та 750 слів

Онлайн-сервіс із вивчення англійської мови EnglishDom спільно з платформою масових відкритих онлайн-курсів Prometheus створили безкоштовний курс англійської для початківців, який доступний на платформі Prometheus.

Курс «Англійська для початківців» складається з 25-ти занять. Це короткі відеоуроки та тести на закріплення матеріалу. Програма розрахована на заняття по два уроки щотижня протягом трьох місяців.

Курс підійде для людей, які вивчають англійську з нуля, знають до 100 слів та бажають опанувати базову граматику. Після його закінчення студент зможе розповідати про себе, родину, погоду, гаджети, мандрівки, свята та традиції, а також ставити загальні запитання, читати і писати нескладні тексти. Щоб отримати сертифікат про здобуття рівня A1-A2 Elementary від платформи Prometheus, треба набрати відповідний сумарний бал, виконавши тести в усіх 25-ти уроках.

«Онлайн-курси англійської – один із найбільш популярних напрямків навчання на Prometheus, – зазначає співзасновник платформи Prometheus Іван Примаченко. –

До цього на платформі було розміщено вже сім курсів англійської різного рівня. Але слухачі постійно просили про курс «Англійська для початківців». І ми щиро радіємо, що завдяки ініціативі наших партнерів EnglishDom відтепер нашим слухачам буде доступний інтерактивний, цікавий, а також безкоштовний онлайн-курс англійської для новачків».

«Англійська для початківців» – це 100 відео, 200 тестових тренувань та 750 слів, – розповідає співзасновник та CEO онлайн-школи англійської мови EnglishDom Максим Сундалов. – Ми вклали в цей курс десятирічний досвід наших методистів, застосувавши комунікативні методики Кембриджa й Оксфорда. У свою чергу платформа Prometheus надала експертизу зі створення масових відкритих онлайн-курсів. За статистикою нашого цифрового підручника, рівень Elementary – найзатребуваніший серед користувачів. Сподіваємось, курс надихатиме українців опанувати англійську та стане в нагоді школярам і освітнім установам, які зможуть інтегрувати його в навчальний процес та познайомитись із сучасними технологіями EdTech».

Міжнародний рейтинг EF EPI в 2019 р. за рівнем знання англійської мови поставив Україну на 49-те місце серед 100 країн світу. Це категорія «низький рівень», 4-та з 5-ти наявних. Найкраще англійську знають у країнах північної Європи – 1-е місце у Нідерландів, 2-е у Швеції, 3-є у Норвегії. Рейтинг складає сервіс EF, який надає онлайн-тестування англійської. Щороку тест проходять кілька мільйонів людей з усього світу, їхня сумарна оцінка стає оцінкою і їхньої країни.

Prometheus – найбільша платформа онлайн-навчання в Україні з більш ніж 1 250 000 зареєстрованих слухачів і 120 курсами. Наша місія – зробити найкращу освіту доступною кожному в Україні. Для цього вже п’ять років ми співпрацюємо з усіма провідними університетами країни, а курси на платформі розміщують такі компанії та організації як Microsoft та EY, Київстар і Нова Пошта, ОБСЄ та ProZorro.

EnglishDom – онлайн-школа англійської мови і водночас продуктова IT-компанія, що надихає вивчити англійську за допомогою технологій і людської турботи та є одним із лідерів освітніх технологій EdTech у Східній Європі. Платформа EnglishDom включає в себе п’ять інноваційних сервісів для вивчення англійської мови, серед яких мобільні додатки та інтерактивний цифровий підручник. Загалом сервіс об'єднує понад 500 викладачів англійської мови та більш ніж 50 000 користувачів.