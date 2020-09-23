Як адаптувати команду до гібридного робочого місця: стратегії 20 великих компаній на HR Wisdom Summit



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Захід відбудеться в гібридному форматі: офлайн і онлайн. Місце проведення HR Wisdom Summit: Академія ДТЕК

За даними Всесвітнього економічного форуму, через п'ять років 35% навичок, які сьогодні вважаються необхідними, зміняться. Дізнайтеся першими про актуальні компетенції та запровадьте їх раніше за конкурентів! Бізнес / медіа бюро ekonomika + та онлайн-медіа Delo.ua проводять HR Wisdom Summit 30 вересня, на якому HRD великих компаній розкажуть, чому навчають команду і як адаптуються до нового, гібридному формату роботи.

Детальніше: hrws.delo.ua

Серед спікерів: Chief HR Officer міжнародного технологічного холдингу TECHIIA Вікторія Дзиба, Associate Vice President, Head of People компанії GlobalLogic Катерина Губарєва, керівник департаменту управління персоналом РГК Юлія Карбовська, керівник відділу сервісу та роботи з ключовими клієнтами Parimatch Олена Бахтігузіна.

Чим це буде вам корисно?

Ви навчитеся споживати знання ефективно в епоху «контентного фастфуду», від директора Академії ДТЕК Валерії Заболотної;

Дізнаєтеся, як переформатувалися вимоги до ефективного лідерства, від викладача kmbs та консультанта з організаційного розвитку Олени Жильцової;

Зможете змінювати переконання всередині компанії для досягнення нових цілей. Про те, що повинен перестати робити лідер, щоб створити додатковий імпульс в команді для руху «вище і швидше», розповість засновниця холдингу «Асторгу» і компанії «Укрптахосервіс» Наталія Шмигельська;

Дізнаєтеся, які трансформаційні процеси потрібно ініціювати і реалізувати в команді прямо зараз, від керівника департаменту управління персоналом РГК Юлії Карбовської.

А головне: ви отримаєте посткарантинні стратегії великих українських компаній, які зроблять ваш бізнес стійким.

Захід відбудеться в гібридному форматі: офлайн і онлайн. Місце проведення HR Wisdom Summit: Академія ДТЕК.

Оскільки соціальна місія бізнес / медіа бюро еkonomika + - допомагати підприємцям, надаючи знання і перевірені стратегії, організатори впровадили формат участі FREE, за яким усі бажаючі отримають доступ до виступів чотирьох спікерів безкоштовно.

Вибрати формат і зареєструватися: hrws.delo.ua

Отримайте інструменти, необхідні лідеру 4.0 на HR Wisdom Summit!