Помпео та Пристайко провели першу телефонну розмову



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Держсекретар США Майкл Помпео

Майкл Помпео висловив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України

Держсекретар США Майкл Помпео провів першу телефонну розмову з главою МЗС України Вадимом Пристайком, під час якої підтвердив, що США й надалі підтримуватимуть реформи в України, які сприятимуть її процвітанню.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

«Держсекретар Помпео привітав міністра закордонних справ Пристайка з його недавнім призначенням та підтвердив підтримку Сполученими Штатами України в просуванні критично важливих реформ з метою подолання корупції, зміцнення верховенства права та сприяння розвитку економічного середовища, що сприяє конкуренції та інвестиціям», - зазначили у відомстві.

У Держдепі наголосили, що Майкл Помпео «висловив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України».

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.