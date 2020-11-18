Битва за Слов’янськ. Хто, якщо не Неля Штепа?

У місті, що стало символом протистояння окупації, до другого туру прорвалися представники ОПЗЖ та Опоблоку

У неділю, 22 листопада, відбудеться друга хвиля других турів виборів міських голів. Нагадаємо, що вони проходять в містах з населенням більше 75 тис., де з першого разу жоден з кандидатів не набрав 50% голосів виборців. Минулого тижня своїх нових (або старих) очільників отримали такі обласні центри як Одеса (Геннадій Труханов), Суми (Олександр Лисенко), Херсон (Ігор Колихаєв) та Луцьк (Ігор Поліщук). Також були обрані голови в двох містах, які не є обласними центрами, але там проживає більше 75 тис. виборців, – Краматорськ (Олександр Гончаренко), Кам’янець-Подільський (Михайло Посітко). Виняток: маленька Українка на Київщині. Там теж відбувся другий тур через те, що в першому два кандидата набрали абсолютно однакову кількість голосів, – переміг Олександр Туренко.

Цієї ж неділі фінальні двобої відбудуться в таких облцентрах: Ужгород (Богдан Андріїв проти Віктора Щадея), Полтава (Олександр Мамай проти Сергія Іващенка), Дніпро (Борис Філатов проти Загіда Краснова), Львів (Андрій Садовий проти Олега Синютки), Миколаїв (Олександр Сєнкевич проти Владислава Чайки), Рівне (Віктор Шакирзян проти Олександра Третяка) та Черкаси (Анатолій Бондаренко проти Віктора Євпака). Другий тур у Чернівцях сиротливо пройде за тиждень – 29 листопада.

Другі тури пройдуть не тільки в обласних центрах, а й в чотирьох містах, які потрапляють до категорії «75 тис. плюс». Найбільш знаковим з них є прифронтовий Слов’янськ. Це місто в Донецькій області в 2014-му стало мішенню російських бойовиків під орудою терориста Гіркіна, які хазяйнували тут біля трьох місяців. Зараз над Слов’янськом майорить український прапор, але при цьому на ключових ролях на цих виборах перебувають кандидати, до яких є питання щодо їхньої поведінки під час «руської весни».

Нині тут відбувається запекле протистояння між проросійськими «Опоплатформою «За життя» та Опоблоком. Колишні соратники з «біло-синього» табору тепер перетворилися у затятих конкурентів. За підсумками першого туру Павло Придворов з ОПЗЖ взяв 30,8%, а Вадим Лях з Опозиційного блоку – 30%.

У їхню боротьбу намагалася втрутитись легендарна ексголова Слов’янська Неля Штепа, яку вже шостий рік судять за підтримку російських бойовиків та запрошення Путіна до міста, але вона посіла лише третю сходинку. Хоча саме імпозантній Штепі прогнозували вихід у другий тур разом з Ляхом.

Втім 16% прихильників Штепи можуть зіграти свою роль в другому турі, враховуючи те, що двоє його учасників прийшли до фінішу з майже однаковим результатом. На чий бік хитнуться Штепа та її виборці, однозначно сказати важко. З одного боку, на останніх парламентських виборах вона всіляко допомагала в місті чоловіку Наталії Королевської Юрію Солоду, який висувався від ОПЗЖ. Сама Штепа навіть потрапила до списку ОПЗЖ, щоправда, на непрохідне місце. З іншого – на цих місцевих виборах вона балотувалась від «Партії миру та розвитку», яка належить акціонерам Опоблоку, і допомогла завести її фракцію до міськради.

Російські пропагандистські канали представляли Нелю Штепу як «жіноче обличчя ополчення», але на суді вона запевняла, що діяла під примусом

Чинний мер Слов’янська Вадим Лях у 2015 році виграв вибори в першому турі під гаслом «Любити Слов’янськ, як Неля». Але сама Неля гірко іронізувала, що за цей час Вадим Михайлович полюбив Слов’янськ більше, ніж її, бо жодного разу не завітав в гості, коли вона вийшла з СІЗО.

Агітація Вадима Ляха зразка 2015 року

Зрозуміло, що в такому місті Лях навряд би став мером, якби у нього не було минулого в Партії регіонів. Він був депутатом Слов’янської міськради від партії Януковича, разом зі своїм нинішнім конкурентом і досі значиться уповноваженою особою міської організації «Молодих регіонів». Під час Майдану Лях разом з Штепою активно підтримували Януковича, а на одіозному сайті «Миротворець» мера Слов’янська звинувачують в більш серйозних гріхах – підтримці так званого «народного референдуму» в 2014-му та участі у коронуванні «народного мера» Слов’янська В’ячеслава Пономарьова. До речі, ті самі претензії у «миротворців» і до іншого кандидата – Павла Придворова. Втім, на відміну від Штепи, яка «спалилася» аж надто відкрито, у правоохоронних органів претензій до цих двох чомусь нема.

Агітувати за Ляха на парламентських виборах приїжджав найближчий соратник Ріната Ахметова Борис Колесников, але це не допомогло

У 2019 році Лях вирішив, що в Слов’янську йому затісно і балотувався в Верховну Раду від Опоблоку, аби підсилити групу Ріната Ахметова в парламенті. Але відверто провалився на окрузі в своєму місті, зайнявши лише четверте місце (переміг вже вищезгаданий Солод). Наприкінці того ж року у Ляха почалося протистояння з групою ОПЗЖ та складнощі в міськраді – тільки його особисте вето врятувало від відставки секретаря міськради Жана Кіма, яку ініціювали колишні соратники по Опоблоку.

Павло Придворов, який зміг обігнати саму Штепу, – колишній «побратим» Ляха з Партії регіонів, діючий депутат міськради. Очолює правління Слов’янського машинобудівного заводу. В серпні 2014 Придворова, попри протести громадськості, було обрано секретарем міськради, який виконував обов’язки міського голови, та в жовтні того ж року він заявив про свою відставку.

Білборд Павла Придворова

Під час цієї кампанії місто завішане бігбордами з Придворовим разом з Юрієм Бойком та Наталією Королевською і підписом «Єдина команда». На своїх «одиночних» бордах кандидат від ОПЗЖ закликає відновити економічні відносини з Росією. Взагалі якщо послухати риторику Придворова, то Лях на його фоні має вигляд «махрового націоналіста». Так, коментуючи резонансний «мовний скандал» в слов’янській маршрутці, Придворова понесло: «создание гетто для русскоязычных граждан», «десант в Славянск «мовных» инспекторов», «насильственная украинизация», «партии войны» мечтают заставить нас перестать говорить на родном языке», «не сломаемся, не прогнемся» і все в такому дусі, в цілому, звичному для цього кандидата.

Придворов отримав підтримку від «важкої артилерії» – співголови ОПЗЖ Юрія Бойка

Поки Придворов лякає слов’янців наступом «фашистів-русофобів», діючий мер апелює до комфортності життя у місті. Лях підписує з виборцями суспільні договори, в якому бере на себе обов’язки забезпечити цілодобову подачу води, запустити програму «Мій затишний дворик», відродити Слов’янськ як курорт і реалізувати програму «Слов’янськ-2025».

Ситуація у Словянській міськраді така. Попри лідерство ОПЗЖ (14 мандатів), її потенційні опоненти (Опозиційний блок, «Партія миру та розвитку» та «Слуга народу») мають на трьох більше мандатів (17). Для прийняття рішень потрібно 20 голосів, тож золоті акції можуть опинитись в руках «Нашого краю» (4 мандати) та «Європейської солідарності» (3). Та цілком можливо й те, що коли виборчі страсті вщухнуть, в міськраді створиться широка більшість. Поки ж Слов’янськ – одна з найцікавіших «гарячих точок», до яких буде прикута увага 22 листопада.

Павло Вуєць, «Главком»

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