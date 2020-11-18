«Працюю дистанційно». Мер Кременчука захворів на коронавірус
Віталій Малецький перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря
Міський голова Кременчука на Полтавщині Віталій Малецький захворів на коронавірус. Про це він повідомив у Facebook.
За словами Малецького, він перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
«Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату», ─ наголосив мер.
Також Малецький звернувся до усіх кременчужан з проханням берегти себе і дотримуватися правил особистої гігієни та безпеки.
Як повідомлялося, новообраний мер Чорноморська захворів на Covid-19.
Також повідомлялося, що мер Кропивницького потрапив до лікарні з коронавірусом. Андрій Райкович виконує всі призначення і лікаря. Він висловив надію, що скоро залишить інфекційну лікарню.
Тиждень тому у Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича підтвердили коронавірусне захворювання Covid-19.
Також у жовтні був виявлений коронавірус і у мера Умані Олександра Цебрія.
За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.