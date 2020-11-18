У другому турі виборів мера Львова Олег Синютка перемагає Андрія Садового ─ дослідження

Андрій Садовий та Олег Синютка працювали в одній команді

Андрій Садовий та Олег Синютка працювали в одній команді

Олега Синютку планують підтримати 51% виборців,, а Андрія Садового ─ 49% ─ «Социс»

У другому турі виборів мера Львова серед тих, хто визначився та піде на вибори, 51% планують підтримати Олега Синютку, а 49% ─ Андрія Садового. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного агенцією «Социс».

Соціологи зазначають, що виборці, які голосували за інших кандидатів 25 жовтня, у другому турі в більшості своїй підтримують Олега Синютку.

Зокрема, за кандидата від «Європейської солідарності» планують проголосувати більшість виборців Руслана Кошулинського (ВО «Свобода»), Ярослава Рущишина («Голос»), Ігоря Кузьмака («Народний Рух України») та Ігоря Васюника.

Голоси Ігоря Зінкевича («Варта») приблизно порівно розподіляються між двома учасниками другого туру.

Андрія Садового у другому турі готові підтримати виборці Тараса Кльофи – кандидата від «Слуги народу» та Юлії Гвоздович («Українська Галицька партія»).

Опитування проводилося в період з 29 жовтня – 10 листопада та у поєднанні двох способів: телефонне та анкетне опитування. Загалом було опитано 2000 респондентів.

Варто нагадати, що агенція «Социс» проводила також дослідження настроїв електорату напередодні першого туру виборів мера Львова. Тоді результати фактично співпали з офіційними даними від ТВК.

Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.