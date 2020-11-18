Олімпійська чемпіонка Надія Скардіно відповіла на звинувачення пропагандистів Лукашенка

Спортсменка підкреслила, що кошти, які їй платила держава Білорусь, вона заробила

Білоруська біатлоністка Надія Скардіно, олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 в естафеті і бронзова призерка Ігор-2014 призер в індивідуальній гонці, увійшла в число 1115-ти спортсменів, які підписали звернення до білоруської влади з проханням провести чесні вибори і припинити насилля над людьми, які висловлюють свою думку.

У 2018 році Надія завершила професійну кар'єру в біатлоні. Нині вона з сім'єю живе в Швейцарії. В своєму останньому інтерв’ю Скардіно прояснила власну позицію щодо подій у Білорусі.

«Не знаю в моєму оточенні людей, які б не засуджували насильство. Думаю, що навіть ті, хто мовчить, одначе розуміє, кого підтримує. Деякі не бачать двох сторін: засуджують насильство, але при цьому підтримують чинну владу. А хтось бачить зв'язок між двома цими фактами, бо накази були віддані владою. Вважаю, що цю ситуацію можна вирішити без такої кількості насильства. Для мене це важко, мені це складно зрозуміти і складно підтримувати владу, яка підтримує насильство.

Мені писали, мовляв, для тебе стільки було зроблено як для спортсменки, а ти зараз виступаєш за фашистів. На що завжди писала і буду відповідати, що я проти насильства і не зміню точки зору через те, що мені платили зарплату. Спортсмени її отримують після того, як здобудуть медаль, а до цього ніхто їм великих зарплат не платить. Кошти, виділені на спортсменів – це кошти платників податків, а не гроші від влади або певної людини. Не можу поставити знак рівності між матеріальним і моральним і сказати: так, добре, мені платили зарплату, тому я буду нормально ставиться до насильства, яке зараз відбувається в країні.⠀

Хтось дивується, навіщо люди виходять на протести, адже їх там будуть бити. Але люди виходять, бо сталася така ситуація на виборах. Вони мають на це право, і за це їх не можна бити, катувати чи ґвалтувати», - сказала Надія Скардіно в інтерв’ю nashagazeta.ch.

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