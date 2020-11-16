У Сумах на виборах перемагає чинний мер, а в Луцьку – радник міського голови

15 лостопада у семи містах України відбувся другий тур виборів

За попередніми даними чинний мер Сум Олександр Лисенко отримав 61% голосів, а у Луцьку за Ігоря Поліщука проголосували близько 55% виборців

У Сумах у другому турі виборів мера за попередніми оперативними даними перемагає чинний мер Олександр Лисенко (ВО «Батьківщина»), а в Луцьку ─ радник міського голови Ігор Поліщук (партія «За майбутнє»). Про це повідомляє телеканал Zik з посиланням на територіальні виборчкоми.

Згідно з даними ЗМІ, в Сумах за Лисенка проголосували близько 61%, а за його опонента ─ голову Сумської районної ради Вадима Акперова («Європейська солідарність») ─ менше 40% голосів.

У Луцьку за Ігоря Поліщука проголосували близько 55% виборців, а його суперник, генеральний директор ДП «Волиньстандартметрологія», самовисуванець Богдан Шиба отримав 45% голосів.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському, де вчора, 15 листопада, була найвища явка, вже оголосили результати виборів.

До слова, одеська поліція почала розслідування проти членів ТВК, які ухиляються від обов'язків.

Зазначимо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. Найвища – у Кам'янці-Подільському – 34,29%, натомість найменше виборців прийшло у Сумах – 19,02%.

Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..