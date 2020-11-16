Другий тур виборів мера Українки виграв кандидат від партії Порошенка

Про перемогу свого кандидата на виборах в Українці повідомили в партії «Європейська солідарність»

Під час другого туру виборів міського голови Українки (Обухівський район Київщини) перемогу отримав кандидат від партії «Європейська солідарність» Олександр Туренко. Про це повідомила народна депутатка від «ЄС» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

«Кандидат від «Європейської солідарності» Олександр Туренко впевнено переміг кандидатку від партії влади», - написала вона.

За її даними, Туренко отримав 2852, кандидатка від «Слуги народу» Оксана Кирилюк – 2450.

«Зважаючи на те, що 25 жовтня ці двоє кандидатів набрали рівну кількість голосів, зараз перевага «Європейської солідарності» більше ніж відчутна», - зазначила Сюмар.

Як повідомлялося, партія «Європейська солідарність» посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради.

До слова, 27 жовтня Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині відбувався масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.