Бюджетні війни в ЄС. Як Брюссель ставить на місце поляків та угорців

Країни-донори Євросоюзу вирішили покарати Варшаву та Будапешт, які «нехтують фундаментальними цінностями»

Наростання авторитарних тенденцій в країнах Центральної і Східної Європи поставило перед органами ЄС непросте завдання: яким чином впливати на країни-члени, які проявляють норов. Одним із способів є використання статті 7 Ніццької угоди про ЄС. Вона дозволяє позбавляти країну-член прав, в тому числі права голосу. Проте для активації цього механізму необхідна згода всіх держав-членів ЄС, в тому числі і держави, щодо якої є звинувачення у нехтуванні фундаментальними цінностями ЄС.

Іншим засобом впливу є розподіл коштів в рамках бюджету ЄС. Початок процесу схвалення Багаторічного фінансового рамкового плану (Multiannual Financial Framework) на 2021-2027 роки дав можливість Європейській комісії сформувати нові інструменти впливу на держави-члени із метою захисту демократії і верховенства права.

Скорочення фінансування в рамках Фондів згуртування (Cohesion Funds)

Видання The Financial Times 22 квітня 2018 року повідомило про те, що проект Багаторічного фінансового рамкового плану на 2021-2027 роки міститиме новий механізм обрахування розподілу коштів Фондів згуртування. Цей механізм є засобом регіональної політики ЄС, яка спрямована на зменшення різниці в економічному розвитку окремих регіонів. Кошти із Фондів згуртування перераховуються в регіони, в яких ВВП на душу населення менше чим 75% від середнього показника по ЄС. Найбільшими реципієнтами цих фондів стали країни Центральної і Східної Європи, які приєдналися до ЄС в 2004-2013 роках. У Багаторічному фінансовому рамковому плані на 2014-2020 роки фінансування Фондів згуртування ЄС складає 351 млрд євро. В рамках цього фінансування, для прикладу, Польща має отримати 76,34 млрд, Румунія 22,28 млрд, Угорщина 21,41 млрд, Чехія 21,5 млрд, Словаччина 13,5 млрд.

Проте тепер у 2021-2027 роках, як повідомила FT, розподіл коштів Фондів згуртування повинен був враховувати не лише рівень ВВП на душу населення. У майбутньому Єврокомісія планує брати до уваги показники безробіття на душу населення, рівень його освіченості, стан екології, міграційні питання і рівень інновацій. А це означало б ймовірне зменшення фінансування для держав Центральної і Східної Європи та перерозподіл коштів на користь Італії, Іспанії, Греції і навіть окремих районів Франції. Саме ці країни найбільше постраждали внаслідок фінансової (2010-2015) і міграційної (2015-2016) криз. Окрім того Єврокомісія, за словами комісара із питань бюджету і людських ресурсів Гюнтера Еттінгера, планувала скорочення фінансування у рамках Фондів згуртування на 6-7% у 2021-2027 роках внаслідок виходу Великої Британії. Brexit означає втрату ЄС щороку до 11-12 млрд євро для спільного бюджету.

2 травня Єврокомісія опублікувала проект нового Багаторічного фінансового плану. Однією із його нових ідей, поряд із зменшенням розриву в економічному розвитку між старими і новими членами ЄС, спостерігається і зростання розриву в регіонах, в тому числі в багатих країнах. По суті, це був натяк на окремі держави західної Європи і Середземномор’я, яких найбільше торкнулася фінансова і міграційна кризи Тим самим проект Єврокомісії повністю підтвердив повідомлення, які раніше публікувало видання FT.