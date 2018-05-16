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    Держстат: українська економіка зростає дев'ять кварталів поспіль

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    За даними Держстату, Євросоюз залишається ключовим для України ринком

    За даними Державної служби статистики, економіка України у першому кварталі 2018 року зросла на 3,1%.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Економіка України в I кварталі поточного року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,1%. Як свідчать дані Державної служби статистики України, зростання відбувається 9 кварталів поспіль. Порівняно з IV кварталом 2017 року зростання становило 0,9%», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що стабільну динаміку демонструє і показник зовнішньої торгівлі. Зокрема, у I кварталі 2018 року експорт товарів та послуг зріс на 9,1% - до 13,6 млрд дол. Імпорт зріс на 11,3% - до 13,7 млрд дол.

    За даними Держстату, Євросоюз залишається ключовим для України ринком. Експорт до ЄС у I кварталі становив 5,7 млрд дол. Причому за цей період зафіксовано позитивне торговельне сальдо: експорт перевищив імпорт на 27,5 млн дол.

    У товарній номенклатурі експорту переважають товари хімічної, легкої промисловості, машинобудування, деревообробки.

    До слова, в Євросоюзі злякалися сповільнення економіки.

    Раніше Франція і Німеччина висловили претензії до проекту бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

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