Франція засудила будівництво Росією Керченського моста

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У МЗС запевнили, що участь французьких депутатів в церемонії відкриття мосту «є особистою ініціативою»

Міністерство Європи та закордонних справ Франції засудило будівництво Росією мосту через Керченську протоку з території Краснодарського краю до окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Франції.

«Франція засуджує будівництво Росією Керченського мосту, який ще більше позбавить Україну повного доступу та можливості використання своїх міжнародно визнаних територіальних вод», - наголошується у повідомленні.

«Наша країна залишається рішучою прихильницею відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Зміна кордонів силоміць суперечить міжнародному праву та, в тому числі, зобов’язанням РФ. Це створює пряму загрозу миру та безпеці і тягне серйозні наслідки для світового порядку», - зазначив речник зовнішньополітичного відомства Франції.

«Саме тому міжнародне співтовариство, Європейський Союз та Франція не визнають анексію Криму Росією», - підкреслюється у заяві.

Окремо в МЗС Франції прокоментували візит мера міста Маріньян до окупованого Криму з метою підписання угоди з міською владою Євпаторії, а також участь французьких депутатів у церемонії відкриття Керченського моста.

«Наша позиція є чіткою: підписана міською владою Маріньяна угода не відображає позицію французького уряду. Так само, участь французьких депутатів в церемонії відкриття є особистою ініціативою, про яку ми шкодуємо: вона суперечить міжнародному праву і не накладає відповідальності на французькі органи влади», - підсумували в МЗС Франції.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

Відкриття руху Керченським мостом для вантажівок заплановано на 1 жовтня.

Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Офіційний Вашингтон засудив зведення Росією та часткове відкриття мосту через Керченську протоку в Крим, наголосивши, що це не було погоджено з урядом України.

Джерело: УНІАН