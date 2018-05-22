За добу на Донбасі загинуло двоє українських бійців, ще дев'ятеро - поранені

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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною

Бойовики учора ввечері випустили 13 мін по населеному пункту Зайцеве

Минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною.

Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

На луганському напрямку ворог активізувався в районі населеного пункту Троїцьке. На донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне, Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар’їнка, Новогнатівка. Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкине.

Упродовж минулої доби російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

Біля Авдіївки та Мар’їнки були застосовані контрснайперські заходи, після чого обстріли позицій українських захисників припинилися.

Упродовж вчорашньої доби, противник активними наступальними діями намагався витіснити наших воїнів зі звільненого Південного, який намагався атакувати з трьох напрямків. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки та вів вогонь безпосередньо по м. Торецьк.

Під час бойових дій двоє наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник учора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Раніше повідомлялося, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку (Донецька область), внаслідок чого загинув 36-річний місцевий мешканець.