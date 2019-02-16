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    Парасюк взяв на поруки бійця АТО, який розстріляв підприємця

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    <div class="post-item__photo-author">Володимир Парасюк поручився за підозрюваного в замаху на вбивство</div> - Парасюк взяв на поруки бійця АТО, який розстріляв підприємця
    Володимир Парасюк поручився за підозрюваного в замаху на вбивство
    Фото: facebook.com/v.parasyuk

    Чоловіка підозрюють у тому, що в травні минулого року він зі спільником розстріляв з автоматичної зброї машину запорізького підприємця

    У Запоріжжі Орджонікідзевський районний суд прийняв рішення віддати на поруки депутату Верховної Ради Володимирові Парасюку підозрюваного в замаху на вбивство місцевого підприємця.

    Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

    «14 лютого працівники поліції затримали одного з виконавців (замаху на підприємця), була зібрана обґрунтована доказова база щодо його причетності саме до безпосередньої участі. Але сьогодні Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя звільнив підозрюваного під особисту поруку народного депутата Парасюка», - сказано в ньому.

    За словами Аброськіна, 23 травня 2018 року двоє невідомих розстріляли з автоматичної зброї машину місцевого запорізького підприємця, який отримав у результаті інциденту кульове поранення.

    На сайті Нацполіції повідомляється, що підозрюваний 1991 року народження є учасником АТО.

    АТО суд вбивство
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