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    Гройсман розповів, коли внесе в Раду подання на призначення Супрун міністром

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    Уляна Супрун - Гройсман розповів, коли внесе в Раду подання на призначення Супрун міністром
    Уляна Супрун

    Гройсман наголосив, що зміни в медицині не можна зупиняти

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що внесе в парламент подання на призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я, коли впевниться, що коаліція підтримає його.

    Про це Гройсман заявив в ефірі «Прямого».

    За його словами, в Уляни Супрун наразі лише одне обмеження – вона не голосує на засіданнях уряду.

    «В чому питання? Питання в тому, що ми досі ведемо консультації з коаліцією. Я не можу подати в парламент подання, якщо я розумію, що немає узгодження з коаліцією. Коли я буду впевнений в тому, що ми на сто відсотків забезпечимо 226 голосів і коаліція це підтримає, я обов’язково це зроблю», - сказав Гройсман.

    Як повідомлялося, 14 лютого Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

    Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

    Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

    Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані як заступнику міністра.

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