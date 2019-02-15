Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк вийшов під заставу



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У Владислава Мангера суд вилучив закордонні паспорти, територією України він може пересувати.

Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству, - Мангер

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу майже у 2,5 млн. грн.Про це повідомляє Громадське.

«Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству», — сказав він, вийшовши з СІЗО.

У Мангера суд вилучив закордонні паспорти, територією України він може пересувати.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 февраля 2019 г.

Як повідомлялося, за Мангера внесли майже 2,5 мільйона застави. Адвокат Дмитро Ільченко заявив, що вніс за Владислава Мангера заставу, і їде до територіального управління казначейства для отримання підтвердження зарахування коштів до держбюджету.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.