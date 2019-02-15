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    Події в Україні

    Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк вийшов під заставу

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    У Владислава Мангера суд вилучив закордонні паспорти, територією України він може пересувати. - Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк вийшов під заставу
    У Владислава Мангера суд вилучив закордонні паспорти, територією України він може пересувати.

    Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству, - Мангер

    Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу майже у 2,5 млн. грн.Про це повідомляє Громадське.

    «Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству», — сказав він, вийшовши з СІЗО.

    У Мангера суд вилучив закордонні паспорти, територією України він може пересувати.

    Як повідомлялося, за Мангера внесли майже 2,5 мільйона застави. Адвокат Дмитро Ільченко заявив, що вніс за Владислава Мангера заставу, і їде до територіального управління казначейства для отримання підтвердження зарахування коштів до держбюджету. 

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    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    Зазначимо, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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