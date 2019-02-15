Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк вийшов під заставу
-
Розсилка
Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству, - Мангер
Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу майже у 2,5 млн. грн.Про це повідомляє Громадське.
«Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству», — сказав він, вийшовши з СІЗО.
У Мангера суд вилучив закордонні паспорти, територією України він може пересувати.
Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 февраля 2019 г.
Як повідомлялося, за Мангера внесли майже 2,5 мільйона застави. Адвокат Дмитро Ільченко заявив, що вніс за Владислава Мангера заставу, і їде до територіального управління казначейства для отримання підтвердження зарахування коштів до держбюджету.
Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.