Спецпрокурор США рекомендував для Манафорта до 24 років ув'язнення



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Державне обвинувачення заявило, що Манафорт більше 10 років вів себе так, як ніби він ставить себе вище закону

Прокурори стверджують, що Манафорт не здійснював свої злочини через необхідність або труднощі

Спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-глави передвиборчої кампанії президента США Пола Манафорта за фінансові злочини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, державне обвинувачення заявило, що Манафорт більше 10 років вів себе так, як ніби він ставить себе вище закону.

«Спеціальний радник Роберт Мюллер рекомендував Полу Манафорту відбути від 19 до 24 років в'язниці після того, як суд присяжних засудив його в минулому році за податкові і банківські махінації, вимагаючи особливо суворого вироку для 69-річного колишнього голови президентської кампанії Трампа«, - йдеться у повідомленні.

За словами прокурорів, Манафорт не здійснював свої злочини через необхідність або труднощі. Він був добре освічений, професійно успішний і фінансово забезпечений. Проте він обдурив Казначейство США і громадськість більш ніж на 6 мільйонів доларів в той час, коли у нього були значні ресурси.

Нагадаємо, наприкінці січня федеральний суддя у Вірджинії Томас Селбі Елліс відклав на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту, екс-голові виборчого штабу президента Дональда Трампа.

Раніше команда адвокатів Пола Манафорта випадково поширила документальне підтвердження, яке вказує на факт його зустрічі з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником та обговорення ними українського «мирного плану».

Із судових документів стало відомо, що Пол Манафорт збрехав розслідуванню Мюллера принаймні по п'яти суттєвих епізодах після того, як почав співпрацювати зі слідством.

Також ЗМІ повідомили, що мільйони, які Манафорт завинив олігарху Дерипасці, намагався стягнути екс-розвідник РФ.

У грудні 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив Манафорта в порушенні умов співпраці зі слідством.

Після цього ЗМІ повідомили, що у США готують нові звинувачення Манафорту.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта. Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.