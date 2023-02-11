Як у США сприяють ветеранському бізнесу і що з цього може запозичити Україна

Частина федеральних контрактів у Штатах резервується для ветеранських підприємств

Український ветеранський фонд аналізує найкраще втілені ветеранські політики у різних країнах. По завершенню війни в Україні всі її воїни стануть ветеранами і вони претендуватимуть на пільги, менторство та допомогу у розвитку бізнесу. Ми маємо подбати про їхній комфортний перехід від військової служби до цивільного життя. Зокрема, розробити навчальні програми для їхньої самореалізації у тих сферах, які їм до вподоби.

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У той же час, ресурсу, аби роздати їм певну суму грошима чи пільгами, немає і, скоріш за все, не буде. Післявоєнна відбудова країни навпаки передбачає суттєве скорочення соціальних видатків. Проте держава може запропонувати альтернативи, які допоможуть ветеранам отримати спроможності для розвитку.

У цьому тексті буде розглянуто досвід Сполучених Штатів Америки, адже зараз відбувається інтенсивне зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США на тлі російської агресії.

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Для порівняння, в Україні, за даними дашборду Мінветеранів, станом на 24 лютого 2022 року, було зареєстровано 12789 ветеранів-підприємців. Найпопулярніші сфери, де ветерани реєструють свій бізнес – роздрібна і гуртова торгівля та операції з нерухомим майном. Найменше користуються попитом серед українських ветеранів сфери з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, надання послуг із догляду та виробництво фармацевтичних препаратів.

Хоча Український ветеранський фонд запустив дві програми макрофінансування та одну програму мікрофінансування, за якими, станом на середину лютого 2023 року, 190 ветеранів-підприємців та членів їхніх родин отримали кошти на розвиток, все ж це радше точкові рішення, аніж системна політика. Але повертаємось до досвіду США.

Інституційна підтримка: там і тут

У Сполучених Штатах є чотири організації, що сприяють розвитку ветеранського підприємництва. Найбільша з них – Адміністрація малого бізнесу (Small Business Administration, SBA), створена 1953 року, вона керується Законом «Про малий бізнес». У всіх штатах і великих містах США діють понад сто регіональних відділень організації.

SBA забезпечує доступ малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів. Надає інформаційні, освітні та консультаційні послуги. Забезпечує доступ до виконання держзамовлень. Захищає інтереси малого та середнього бізнесу.

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Також є менші організації, які взаємодіють із SBA і кожна з них має власний набір «нішевих» послуг. До прикладу, є партнерська мережа – Офіси управління розвитку бізнесу ветеранів (Office of Veterans Business Development, OVBD). Завдання цієї організації, що має офіси по всій країні – збільшити доступність та зручність програм для малого бізнесу для ветеранів, ветеранів з інвалідністю, резервістів та їхніх родин. Крім того, OVBD забезпечує аналіз ветеранських політик та є омбудсменом для підприємців-ветеранів.

Іншим локальним партнером, що сприяє розвитку ветеранського бізнесу, є мережа Центрів розвитку малого бізнесу (Small Business Development Centers). Вони консультують та навчають керівників малих підприємств, надають інформаційні інструменти для підтримки нових підприємств і розширення чинного бізнесу.

Також SBA активно співпрацює з громадським сектором. Одним із партнерів є організація SCORE – це найбільша у країні мережа волонтерів, досвідчених бізнес-менторів, спрямована на допомогу малому бізнесу у плануванні, запуску, управлінні та розвитку. Ця некомерційна організація сприяє активним малим бізнес-спільнотам за допомогою наставництва та навчальних семінарів.

Впроваджуючи політику сприяння розвитку ветеранського бізнесу SBA та Міністерство у справах ветеранів США не обмежуються власною інституційною діяльністю. Навпаки, заохочується розвиток та співпраця на локальному рівні, завдяки мережі партнерських організацій, у тому числі некомерційних та неурядових.

Одним із основних меседжів інформаційних кампаній щодо розвитку ветеранського бізнесу є слова вдячності за вагомий вклад ветеранів не лише у захист держави та її цінностей, а й у розвиток економіки Сполучених Штатів Америки.

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Інструменти сприяння розвитку ветеранського бізнесу у США

У Штатах досить динамічне законодавство щодо забезпечення прав та свобод ветеранів. Запроваджено безліч законів та програм, а також щороку створюються путівники, у яких департаменти у справах ветеранів окремих штатів узагальнюють всю необхідну інформацію щодо пільг, податків, кредитування навчання та інших послуг для ветеранів, а також щодо законодавчих змін.

Одна з перших масштабних законодавчих змін була ініційована внаслідок В’єтнамської війни. Так, Закон про охорону здоров’я ветеранів, навчання та позику для малого бізнесу 1981 року (розділ III: Позики для малого бізнесу) – дозволяє малому бізнесу отримувати фінансову допомогу, якщо він на 51% належить ветеранам війни у В’єтнамі. Це можуть бути кредитні гарантії або прямі позики для фінансування будівництва, придбання обладнання чи матеріалів.

У 1999 році було прийнято Закон про ветеранське підприємництво та розвиток малого бізнесу. Цим законом також було створено Національну корпорацію розвитку бізнесу ветеранів, завданнями якої були: розширити надання та покращити доступ до технічної допомоги ветеранам щодо підприємницької діяльності. Серед іншого, організація забезпечила створення Консультативної ради з професійної сертифікації. Це допомагало військовослужбовцям усунути потенційні перешкоди у сферах ліцензування та сертифікації при переході на цивільні професії.

Подальші законодавчі ініціативи у напрямку розвитку ветеранського бізнесу зосереджувалися довкола Закону про малий бізнес. Однією з таких ініціатив є Закон про повторну авторизацію і можливості військового резервіста та ветерана (2008 рік). Підприємства, якими володіють ветерани та ветерани з інвалідністю, почали отримувати федеральні контракти та субпідряди. Тобто на державному рівні певний відсоток федеральних контрактів має резервуватися для виконання саме малими ветеранськими підприємствами.

Штати з успішною політикою сприяння ветеранському бізнесу

На сьогодні Каліфорнія, Техас і Флорида – це три штати, що мають найбільшу у країні загальну кількість підприємств, які належать ветеранам. На рівні муніципалітетів концентрація фірм, що належать ветеранам, відображає тенденції на рівні штату з вищим відсотком у мегаполісах, розташованих у східних і південних штатах. До них належать міста Мериленду, Північної Кароліни, Вірджинії, Флориди та Джорджії.

Кожен штат намагається створити максимально сприятливі умови для ветеранського бізнесу, що проявляється зокрема у законодавчих ініціативах та локальних практиках.

Так законодавством Штату Вайомінг передбачено створення комісії ветеранів – це спеціальне військове відомство, що складається з 12 осіб. Завданням комісії є надання губернатору та законодавчому органу рекомендацій щодо покращення послуг та пільг для ветеранів. Комісія працює з ветеранами, а також надає консультації та допомогу в оформленні пільг, пенсій з інвалідності та інших питань, пов’язаних зі статусом ветерана.

Іншим, не менш вдалим прикладом, є норма закону Генеральної Асамблеї Штату Пенсільванія, про малі підприємства, що перебувають у власності ветеранів та звільнення від комерційного збору ветеранів-власників малого бізнесу.

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Пільги та спеціальні умови для бізнесу ветеранів активно впроваджуються і у дотичних до бізнесу сферах. Зокрема, спеціальні положення для підприємств, які належать ветеранам, запровадив департамент транспорту Штату Міннесота. Програми Targeted Group Business (TGB) і Veteran-Private Small Business є частиною загальнодержавної ініціативи щодо збільшення участі малого бізнесу у проєктах, що фінансуються державою. Ці програми мають на меті надати відповідним підприємствам більший доступ до державних контрактів.

Отже, з огляду на інструменти сприяння розвитку ветеранського бізнесу окремих штатів можна зробити висновок, що законодавчі ініціативи локального рівня стосовно бізнесу ветеранів успішно доповнюють загальнонаціональне законодавство та є одним з важелів посилення економічного розвитку штатів загалом.

Три найперспективніших напрями роботи

Проаналізувавши законодавство та програми США, можна виокремити три напрями, за якими є найбільше напрацювань у сфері ветеранських політик. А саме:

Інформаційно-консультаційна діяльність – наймасштабніший напрям, що окрім кампаній, польових досліджень, створення довідників, також включає створення мережі бізнес-центрів для ветеранів та залучення громадського сектору, щоби забезпечити якісне менторство для підприємців-ветеранів.

Фінансово-кредитна та податкова підтримка – фінансове сприяння бізнесам ветеранів; пільгове оподаткування та сприяння технічному забезпеченню підприємств ветеранів, а також залучення ветеранського бізнесу як підрядників та субпідрядників при виконанні державних замовлень.

Програми підтримки ветеранського бізнесу – цей напрям включає і субкультурну складову, адже об’єднує ветеранську спільноту, формує ком’юніті, організовує додаткове навчання, грантові конкурси та загальнонаціональні тижні ветеранського бізнесу. Ці програми сприяють реінтеграції ветеранів й змінюють позитивні уявлення суспільства про ветеранів та їхній внесок у розвиток держави.

Враховуючи те, що в Україні триває війна, а бюджетів для втілення суперпрограм наразі немає, можемо ці найкращі практики із США видозмінювати під свої реалії та втілювати у життя.

Український ветеранський фонд