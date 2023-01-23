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Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Суспільство з повагою ставиться до захисників та захисниць України
фото: ЗСУ

На 10% зросла кількість українців, які підтримують надання пільг і підтримки бізнесу ветеранів

У серпні 2022 року 30% людей вважали, що ветерани – ті, хто воював під час Другої світової, то зараз 21% вважає, що ветерани – люди молодого віку. Ще 55% переконані, що ветерани – люди середнього віку. Рівень тих, хто вважав ветеранами учасників Другої світової знизився до 7%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Групи Рейтинг, проведеного з ініціативи Українського ветеранського фонду Мінветеранів у січні.

«Перше соціологічне опитування з групою Рейтинг ми провели у серпні 2022 року. Зафіксували найважливіші питання та показники, аби ефективно розбудовувати ветеранські політики. За пів року ми провели ряд кампаній та програм. Запустили кампанію щодо формування образу ветерана «Так, я ветеран», аби показати, що нині воює молодь. І вже у січневому опитуванні побачили суттєві зміни. Ми відходимо від радянських наративів», – каже Руслана Величко-Трифонюк, т.в.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

Загальний відсоток довіри до ветеранів за пів року зріс з 92% у серпні до 93% у січні. При цьому є незначні коливання з показником «цілковитої довіри». Збільшилась кількість тих, хто «скоріше довіряє». Це позитивна динаміка, яка показує поступове нарощення довіри».

Один із важливих напрямів роботи УВФ – реалізація програми Мінветеранів з фінансування ветеранського бізнесу. За шість місяців УВФ провів дві програми макрофінансування (Варто і Варто 2.0), за якими ветерани-підприємці, а також родини полеглих захисників могли отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи. Усього 53 переможці за контрактами мають отримати 49 мільйонів гривень фінансування.

«За результатами цьогорічного опитування бачимо, що на 10% зросла кількість українців, які підтримують надання пільг і підтримки бізнесу ветеранів. Зараз уже 65% опитаних підтримують таку ветеранську політику, проти 55% в серпні. Відпрацювання механізмів підтримки ветеранського бізнесу на державному рівні важливе вже сьогодні. Ветерани створюють робочі місця і в своїх проєктах резервують місця для побратимів. Так ми вже зараз закладаємо підгрунтя для розв’язання проблем із працевлаштуванням військових, які повернуться до цивільного життя», - каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування фото 1

Терміни проведення опитування: 14-16 січня 2023 року. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження

з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Більше даних з соцопитування Ретийнг оприлюднимо 2 лютого.

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Теги: соцопитування ветеран рейтинг фінансування молодь

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